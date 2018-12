Schwalmstädter plant Fitnessstudio und Saunawelt am Europabad in Treysa

Kosten von knapp fünf Millionen Euro

Björn Diehl: Der 27-jährige Sport- und Fitnesskaufmann sowie Fachsportlehrer will mit seinem Studio Athletic Gym an Europabad andocken.

Björn Diehl will mit seinem Studio Athletic Gym an das Europabad an Treysa andocken. Das Naturlehrgebiet soll laut den Plänen des Sport- und Fitnesskaufmannes überwiegend erhalten bleiben.