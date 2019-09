Mindestens 70 Einkaufswagen von Supermarkt in Treysa gestohlen

Mindestens 70 Einkaufswagen eines Lebensmittelmarktes in Treysa sind weg. Ihren Wert gibt die Polizei mit über 10.000 Euro an.

Laut Polizei haben Unbekannte die Wagen zwischen Samstag, 31. August, und Freitag, 6.September, gestohlen. Wann genau, ist nicht bekannt, gemeldet wurde der Verlust am Wochenende. Denkbar ist auch, dass die Täter an mehreren Tagen zugriffen. Zum Abtransport dürften sie ein größeres Fahrzeug eingesetzt haben, so der Bericht der Polizei. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, Tel. 06691/9430.