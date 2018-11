Treysa: Schlaganfall-Kliniken fürchten das Aus

Der Hephata-Klinik in Treysa drohen durch den Richterspruch „katastrophale Folgen“, sagt dazu Chefarzt Dr. Bernd Schade.

+ Dr. Bernd Schade, Chefarzt am Hephata- Klinikum © Hephata

Es geht um die Auslegung der Frist, innerhalb derer Patienten von einer regionalen Schlaganfall-Abteilung wie der in Treysa oder Bad Zwesten in eine übergeordnete Spezialklinik mit Neurochirurgie oder Neuroradiologie verlegt werden können. Bisher durfte die reine Transportzeit nach Kassel oder Frankfurt 30 Minuten dauern, nicht länger. Nach der Auslegung des Bundessozialgerichts ist die 30-Minuten-Frist wesentlich enger gefasst. Demnach darf zwischen der Entscheidung des Arztes zur Verlegung bis zur Übergabe an das andere Klinikum nur eine halbe Stunde vergehen. Das aber ist laut Dr. Schade völlig unrealistisch, „vor allem auf dem Land, aber selbst in großen Städten ist dies schwer zu erfüllen“. In der Folge dürften nur noch große Maximalversorger Schlaganfälle behandeln, „die vielen regionalen Schlaganfall-Abteilungen stehen vor dem Aus“.