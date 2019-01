Zwei Kinder bei Unfall auf glatter Straße bei Treysa verletzt

Zwei Kinder wurden bei einem Unfall in Treysa verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße zwischen Gilserberg und Treysa sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Darunter waren den Angaben der Polizei zufolge ein fünfjähriges Mädchen und ein acht Jahre alter Junge.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Bad Zwesten hatte am Montagabend auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß laut Polizei mit dem entgegenkommenden Auto einer 28 Jahre alten Frau zusammen.

Unfall bei Treysa: Kinder in Krankenhaus gebracht

In dem Auto der Frau aus Schwalmstadt saßen auch die beiden Kinder. Die 28-Jährige sowie das Mädchen und der Junge erlitten Prellungen bei dem Unfall. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus in Ziegenhain gebracht.

Der 35-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 7000 Euro.

Lesen Sie auch: Beim Abbiegen übersehen - Mutter und Kind nach Unfall in Göttingen leicht verletzt