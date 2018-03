Unfallflucht in Treysa: Geparktes Auto an der Wierastraße beschädigt

Treysa. Nachdem ein geparktes Auto am Samstag, 11. März, in der Wierastraße beschädigt worden ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Unfallflucht.

Der BMW einer 36-jährigen Frau aus Schwalmstadt wurde nach Polizeiangaben am Samstag im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr in der Wierastraße 22 geparkt. In diesem Zeitraum soll ein Umzug in der Wierastraße stattgefunden haben, bei dem ein Sprinter des Autovermieters Sixt benutzt worden ist.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Sixt-Fahrzeugs für den Unfall verantwortlich ist. Am BMW entstand ein Schaden von 3000 Euro, wobei die Stoßstange und die Motorhaube beschädigt wurden.

Hinweise an die Polizei: Schwalmstadt, Tel. 06691/9430.

