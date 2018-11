Verna und Treysa: Kreis zeichnete Häuser mit Denkmalschutzpreis aus

Ein Schmuckstück präsentiert sich in Verna am Salzmarkt 18. Marianne (67) und Karl Feger (85) restaurierten das Bauernhaus wurden mit dem zweiten Platz des Denkmalschutzpreises belohnt.

„Damit hatten wir nicht gerechnet. Aber wir haben uns sehr darüber gefreut“, sagte Feger, der sich nach Aufgabe der Landwirtschaft Stück für Stück an die Renovierung seines Anwesens machte.

„Ein Bauabschnitt folgte dem nächsten“, so Feger, dem es wichtig war, mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden eine gemeinsame Linie zu finden. „Wir konnten unsere Ideen und Wünsche einbringen“, erzählte der Bauherr, der heute stolz auf den langen Prozess der Restaurierung zurückblickt. Im Jahr 2005 sollten zunächst nur Baumängel des um 1800 errichteten Wohnhauses der Vierseitenhofanlage beseitigt werden. Bis dato hatte das Bauernhaus ein Dasein hinter Asbestplatten an Giebel und Dach gefristet. So begannen Fegers damit, ihre Giebelseiten von den Asbestplatten zu befreien, um sie mit ortstypischen Holzschindeln zu verkleiden. Es folgte eine neue denkmalgerechte Wohnhauseindachung mit naturroten Hohlfalzziegeln und die Verschindelung der Hausrückseite.

Mit einem nur dreiseitig restaurierten Anwesen wollten die Fegers nun auch nicht leben, sie entschieden sich für die Restaurierung der heute so prachtvoll erscheinenden Hoffassade. Das Eichenfachwerk wurde instand gesetzt und ein in früheren Jahrzehnten verwendeter Holzkitt entfernt. „Wir hatten Glück im Unglück. Wäre der Holzkitt früher nicht so schlampig eingebracht worden, hätten wir sicherlich größere Schäden am Fachwerk zu beklagen gehabt“, so Feger.

Bei allen Bauabschnitten orientierte sich die Familie an einer Hoffotografie von 1908, und so sind beispielsweise die heute im Haus verbauten 32 vierflügligen und achtteiligen Holzfenster optisch baugleich mit den historischen Fenstern der alten Fotografie.

Auch die neu gefertigte Haustür und die neue Sandsteineinfassung des Hauseinganges kommen der Abbildung nahe. Ein neues, heute von Weintrauben umringtes Eingangsvordach aus Glas und Kupfer schützt den Hauseingang. „150 000 Euro hat die Sanierung gekostet. Ein einzelnes Fenster kostete schon fast 1000 Euro“, resümiert Feger, der sich freute, als er im Jahr 2014 zumindest ein wenig Geld über das Dorferneuerungsprogramm abrufen konnte. Mit der Denkmalschutzpreisverleihung erhält die Familie eine Anerkennung in Höhe von 1750 Euro. „Es ist ja mehr ein symbolischer Preis. Vielleicht gönnen wir uns aber einen Kuraufenthalt oder aber nehmen doch noch die Hofsanierung in Angriff“, meinte der 85-Jährige.

Die Freude hält an

+ Leitet das Altstadthotel: Martina Raasch © Foto: Regina Ziegler-Dörhöfer Auch Martina Raasch, die das Altstadthotel Treysa leitet, wurde mit einer Platzierung beim Denkmalschutzpreis überrascht. Die gesamte Familie packte bei der Restaurierung des denkmalgeschützten Anwesens im Jahr 2015 mit an. Mit traditionellen Handwerkstechniken und natürlichen Materialien hauchten sie dem kleinen Fachwerkhaus neuen Glanz ein.

Der Gewölbekeller des Hauses ist auf das Jahr 1537 datiert, das Haus selbst sei im Dreißigjährigen Krieg abgebrannt und 1690 neu aufgebaut worden. Die Familie ging das Projekt mit Herz und Leidenschaft an und hatte im Denkmalschutzamt einen beratenden Partner zur Seite.

„Vorurteile gegenüber denkmalschutzrechtlichen Vorgaben können wir nicht bestätigen. Gemeinsam wurden passende Lösungen gefunden“, so die Hotelbesitzerin.

+ Charmant: Das Altstadthotel in der Treysaer Altstadt ist nach langem Leerstand heute ein echtes Schmuckstück. © Foto: Regina Ziegler-Dörhöfer

Bevor die Sanierung in Angriff genommen wurde, stand das Anwesen zwölf Jahre lang leer. Dann aber wurden unter anderem morsche Balken durch alte Eichenbalken ersetzt, eine Innenwärmedämmung eingebracht, mehrflüglige Sprossenfenster eingebaut und mit Lehmbaustoffen ein besonderes Wohlfühlklima geschaffen. Im Laufe der Arbeiten konnte auch die alte Blockbohlentreppe saniert werden. „Die Stufen mussten zwar in stundenlanger Arbeit erneuert werden, aber die Treppe selbst ist historisch“, berichtete Raasch stolz, die auch für auf dem Dachboden gefundene Steinfliesen Verwendung im Hauseingangsbereich fand. „Es war viel Arbeit, doch das Ergebnis erfreut uns Tag für Tag“, so Raasch, die den individuellen Charakter des kleinen Vierzimmer-Hotels nicht mehr missen möchte und das Preisgeld des dritten Platzes des Denkmalschutzpreises nun auch für ihr Anwesen in der Burggasse 2 nutzen möchte.

So soll nun auch die historische Haustür aufgearbeitet werden: „Die 1500 Euro Preisgeld werden hier ein kleiner, gut angelegter Beitrag sein“, sagte Raasch.