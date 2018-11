Abschluss der Bauarbeiten

+ © Foto: Sandra Rose Zwalmstraße in Treysa ab Freitag wieder frei © Foto: Sandra Rose

Die Umgestaltung der Zwalmstraße in Treysa ist laut der Stadt abgeschlossen. Die Vollsperrung wird am Freitag, 16. November, in den frühen Nachmittagsstunden aufgehoben.