Kultimbiss Wiegand schließt die Tore: Zum Abschied gab es einen Wanderstock für den Pommeskönig

Teilen

Pommeskönig Karl-Heinz Wiegand und Pommeskönigin Irene Wiegand danken ab, zumindest wenn man der Gravur auf dem Wanderstock glauben will. Der bezeichnet seinen Träger als 1. Schwälmer Pommeskönig. © Philipp Knoch

Zum Abschied gab es einen Wanderstock für den Pommeskönig Karl-Heinz Wiegand.

Treysa – Schluss aus und vorbei. Irene und Karl-Heinz Wiegand haben am Samstag ihre Imbissbude geschlossen. Familie und Freunde verabschiedeten die Wiegands gebührend.

Für das große Finale versammelten sich noch mal alle vor der Würstchenbude. Bestes Frühlingswetter lud dazu ein, bei Musik von Stars‘n Bars auf dem Abschied anzustoßen.

„Die vergangenen zwei Wochen haben uns schon überwältigt“, gestand Karl-Heinz Wiegand. Mit so vielen netten Abschiedsworten hätten er und seine Frau Irene nicht gerechnet. Er bedankte sich bei allen, die sich ein letztes Mal Pommes und Bratwurst bei Wiegands Imbiss geholt haben. Der Andrang war in den letzten Tagen so groß, dass die Schwälmer bis weit auf den Bürgersteig der Bahnhofstraße anstanden.

Karl-Heinz Wiegand bekam einen Wanderstock mit eingeschnitzter Eule als Abschiedsgeschenk

Stars ‘n Bars spielte beste 70er-Jahre Musik zum Abschied. Für Irene, der guten Seele des Imbisses, sangen Matt und Ursula Heart of Gold von Neil Young. Bernd Gundlach, Inhaber vom benachbarten Sportgeschäft, überreichte Irene Wiegand einen Blumenstrauß zum Abschied.

Karl-Heinz Wiegand bekam einen Wanderstock mit eingeschnitzter Eule als Abschiedsgeschenk. Dieser weist ihn auf einer kleinen Metallplakette als ersten Schwälmer Pommeskönig aus. Wiegand hatte angekündigt, in seiner neu gewonnenen Freizeit mit seinem besten Freund die ein oder andere Wanderung zu unternehmen.

Die Tore von Wiegands Imbiss sind dicht. Manche nutzten die Verabschiedung für einen Zwischenstopp bei ihrer samstäglichen Motorrad- oder Oldtimertour. © Philipp Knoch

Von der Musik angelockt blieb der ein oder andere Passant stehen und nutzte die Gelegenheit, sich noch von der Schwälmer Institution zu verabschieden. In geselliger Runde gaben Irene und Karl-Heinz Wiegand noch ein paar Anekdoten aus 56 Jahren Imbissgeschichte zum Besten.

Imbiss in der Bahnhofstraße in Treysa: Nachfolger steht wohl bereits in den Startlöchern

„Ein einziges Mal haben wir eine halbe Stunde zu spät geöffnet. Wir standen mit Pommesteig im Kofferraum im Stau“, erinnert sich Irene Wiegand. Zum Glück habe ihnen das keiner ihrer Stammgäste übel genommen.

Lange werden die Schwälmer nicht auf einen Imbiss in der Bahnhofstraße verzichten müssen, ein Nachfolger scheint bereits gefunden. (Philipp Knoch)