Treysa und Frielendorf: Zwei parkende Autos beim Vorbeifahren beschädigt 

Gleich zwei Anzeigen wegen Fahrerflucht kamen bei der Polizei in Schwalmstadt am Mittwoch rein.

Jeweils ein geparktes Auto in Treysa und eines in Frielendorf wurden nach Angaben der Beamten durch vorbeifahrende Fahrzeuge an der linken Seite beschädigt. Die Unfallverursacher machten sich ohne eine Nachricht zu hinterlassen aus dem Staub.

In Treysa parkte am Mittwochmorgen der Wagen eines 52-jährigen Schwalmstädters in der Wagnergasse auf Höhe der Hausnummer 13. am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrzeughalter entdeckte die Kratzer, die Schrammen und den abgefahrenen Außenspiegel an der linken Seite seines Wagens kurz nachdem sich der Unfall ereignet haben muss. Lackreste am Pkw des 52-Jährigen lassen darauf schließen, dass der Verursacher einen blauen Wagen fuhr. Der Sachschaden beträgt 2 000 Euro.

In Frielendorf hatte eine 29-Jährige ihren Pkw in der Südstraße 18 am frühen Donnerstagabend, 25. Oktober, am rechten Fahrbahnrand abgestellt und dort bis Mittwoch stehen gelassen. Gegen 9 Uhr entdeckte die 29-jährige Frielendörferin, dass ihr linker Außenspiegel abgfahren wurde. Der Sachschaden beträgt 100 Euro.

Hinweise: Polizei Schwalmstadt, Tel. 0 66 91/9 43 0.