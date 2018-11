Türmer und Märchenerzählerin aus Neukirchen weggezogen

Gudrun und Hans-Willi Grünberg haben Märchen zum Lebensinhalt gemacht. Damit haben sie den Tourismus in Neukirchen vorangebracht. Jetzt hat das Paar der Knüllstadt Adieu gesagt.

Die Märchenerzählerin und der Türmer verlassen Neukirchen krankheitsbedingt. In einem an die HNA weitergeleiteten Schreiben teilen sie mit, dass sie ein Haus in der Nähe der Familie ihres ältesten Sohnes in Stöckse (Nienburg) beziehen.

Grünbergs möchten gleichzeitig Danke sagen: Allen, die den langen Weg der Märchenliteratur beziehungsweise des Türmerwesens mit unterstützt und begleitet haben. „Ohne die Hilfe wäre das Märchenhaus nicht entstanden, hätte die Türmerwohnung nicht die nachhaltige Bedeutung erlangt. Mögen beiden Einrichtungen auf lange Zeit für die Stadt von Erfolg bleiben“, heißt es weiter.

2001 überzeugte das Paar die städtischen Gremien von ihrem Konzept eines Märchenhauses auf dem Marktplatz.

Ein Abbild wurde in Alsfeld erschaffen. Beide Häuser richteten Grünbergs mit ihren gesammelten Exponaten ein, boten Veranstaltungen und Erzählungen an. Aus Überzeugung: „Märchen sind Lebensgeschichte und Lebenshilfe“, sagten die Wahl-Weißenborner, die sich an ihr Wohnhaus im Ottrauer Ortsteil ein stilisiertes Rotkäppchen an die Hauswand malen ließen.

+ Märchen als Lebensinhalt: Hans-Willi und Gudrun Grünberg richteten 2001 das Märchenhaus Neukirchen ein. © Archivfoto: Sandra Rose

Während sich Gudrun Grünberg (76) als Hüterin der Märchen verstand, beerbte Hans-Willi Grünberg (77) den früheren Neukirchener Türmer Walter Flach.

Im Jahr 2002 übernahm er das Amt. Etwa 1200 Mal hat Grünberg seitdem die 132 Stufen auf 36 Metern Höhe erklommen, Gruppen und Schulklassen mitgenommen in die Türmerwohnung der Nikolai-Kirche und ihnen das Knüllstädtchen aus der Vogelperspektive gezeigt.

Auch Trauungen in luftiger Höhe standen für den Türmer regelmäßig auf dem Programm. Dann geleitete Grünberg Brautpaare und Gäste im mittelalterlichen Gewand über die winzige, steinerne Spindeltreppe in die gute Stube der Familien, die einst die Stadt vor Feuer bewahrten und zur vollen Stunde hoch über Neukirchens Dächer ein akustisches Signal erklingen ließ. Für den Erhalt des märchenhaften Angebotes ist laut Pro Neukirchen gesorgt: Der Verein habe das Inventar übernommen, die Öffnungszeiten bleiben laut dem Geschäftsführer Thorsten Brill bestehen. Ein Nachfolger als Türmer, der bereits seit Längerem im Gespräch war, hat allerdings kurzfristig abgesagt. Turmführungen werden die beiden Stadtführer Wolfgang Mantz und Luise Haas übernehmen. Mit Anne Kahl, Silvia Völker, Heike Herbst und Birgit Brücher gibt es auch vier neue Märchenerzählerinnen.

Von Sandra Rose