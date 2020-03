Umbau im Autohaus Ostmann! Seat Filiale wird erneuert.

Die Umbauarbeiten am Ostmann Standort Schwalmstadt haben begonnen. Seit dem 20.02.2020 ist das Ostmann Team mit externen Dienstleistern fleißig dabei, den Verkaufsraum nach den neusten Seat Vorgaben zu modernisieren.

Der Verkaufsraum erhält neben einem neuen Anstrich in Weiß einen grauen Teppich, der den täglichen Beanspruchungen Stand hält. „Von der vorhandenen Innenausstattung und den noch existenten Holzelementen wird man sich bei den Umbaumaßnahmen trennen. Zusätzlich werden die alten Fließen durch neuere und strapazierfähigere ersetzt“, so Geschäftsführer Reinhard Ostmann.

„Der Verkaufsraum wird dadurch heller, freundlicher, moderner und bietet uns mehr Möglichkeiten, den Kunden eine „Wohlfühloase“ zur Verfügung zu stellen“, so Ostmann weiter.

+ © Autohaus Ostmann KG

Auch außen am Seat Gebäude wird entsprechend modernisiert. Dort werden unter anderem die neuen SEAT Pylonen ihren Platz finden. In der ersten Aprilwoche soll der Umbau erfolgt sein – ein ambitioniertes Ziel, bei dem alle Interessierten aber schon jetzt profitieren. Im Zeitraum vom 20.02. – 31.03.2020 bekommt jeder Kunde bei Kauf eines SEAT Neuwagen oder Gebrauchtwagen in Schwalmstadt einen 500 Euro Gutschein.