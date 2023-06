Unfall durch Ausweichmanöver: Auto rutscht Böschung runter

Von: Celine Kühn

In die Böschung rutschte der Wagen einer 31-Jährigen aus Schwalmstadt bei einem Verkehrsunfall im Walkmühlenweg in Treysa am Donnerstagmorgen. © Celine Kühn

Eine 31-Jährige rutschte am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto eine Böschung im Walkmühlenweg in Treysa hinunter nachdem sie einem wendenden Lkw auswich.

Treysa – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 9.05 Uhr im Walkmühlenweg in Treysa. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Straße aus Ziegenhain kommend in Richtung des Einkaufszentrums Walkmühlenweg.

Kurz hinter der Einfahrt zur Steingasse wendete der Fahrer aus Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) mit seinem Lkw auf der Straße. Laut Polizei habe er einen sogenannten U-Turn machen wollen, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite den am Straßenrand geparkten Anhänger zu befestigen. Als ein U-Turn wird ein Wendevorgang bezeichnet, bei dem das Fahrzeug die Richtung umkehrt.

Bei dem Wendemanöver übersah die 31-jährige Fahrerin im Pkw dahinter den Blinker des Lkws. Sie streifte das Fahrzeug leicht und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie von der Straße ab und rutschte die Böschung seitlich der Straße hinab. Das Fahrzeug kam dort zum Stehen.

Die Frau aus Schwalmstadt wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus nach Ziegenhain gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Den Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge beziffert die Polizei auf mindestens 13 000 Euro. Die Mercedes B-Klasse der 31-Jährigen musste von einem Abschleppdienst aus der Böschung gezogen werden.

Wer letztendlich die Schuld an dem Unfall trage, kann laut Polizei aktuell noch nicht eindeutig festgemacht werden. Vermutlich hätten beide eine Teilschuld.