Unfallflucht in Oberaula: Polizei bittet um Hinweise

Ei Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag den Wagen einer 25-Jährigen in Oberaula beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht.

Eine Unfallflucht in Oberaula meldet die Polizei Schwalmstadt: Der Wagen einer 25-jährigen Frau aus Oberaula wurde beschädigt.

In der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, 14.15 Uhr, hatte eine 25-jährige Frau aus Oberaula ihren grauen VW Golf auf dem Parkplatz Laubenweg, Ecke Schulstraße in Oberaula abgestellt.

Als sie am Freitag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am vorderen Kotflügel fest. Die war so groß, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Den Schaden gibt die Polizei mit 500 Euro an.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können. Die Polizei in Schwalmstadt ist unter der Telefonnummer 06691/9430 zu erreichen.