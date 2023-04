Ehepaar Schmidt aus Christerode feiert Diamantene Hochzeit

Vor genau 60 Jahren gaben sich die Schmidts aus Christerode das Ja-Wort, heute feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. © Jochen Schneider

Vor genau 60 Jahren gaben sich die Schmidts aus Christerode das Ja-Wort, heute (27. April) feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Christerode – Heidemarie und Heinrich Schmidt aus dem Neukirchener Ortsteil Christerode sind heute auf den Tag genau seit 60 Jahren verheiratet. „Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit verging“, sagt die 77-Jährige Jubilarin, geborene Eiffert, die mit ihrem Mann auf ein erfülltes Leben blickt. Das zweite große Ereignis mit der ganzen Familie wartet schon drei Tage später auf die Senioren, denn am 30. April steht der 80. Geburtstag des Hausherrn an.

„Wir waren noch jung damals, als wir geheiratet haben, meine Frau war 17 und ich 19 Jahre alt, das ist heute kaum noch vorstellbar“, erinnert sich Heinrich Schmidt, der älteste Sohn Reiner wurde bald geboren. Er lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Asterode. Ein Jahr später erblickte Sohn Thomas das Licht der Welt. Mit ihm, seiner Frau und Tochter wohnen die Schmidts in einem großen Haus. 1967 wurde dann Tochter Birgit geboren, die mit Mann und zwei Söhnen in Hattendorf wohnt.

Bauernhaus wird zum Wohnhaus

Die Brautleute bei der Hochzeit 1963. Repro: Jochen Schneider © Heinrich Schmidt

1965 kaufte das junge Ehepaar ein Bauernhaus und baute es in Eigenregie über Jahre zu einem Wohnhaus um, denn ihr erklärtes Ziel war es, keine Miete zahlen zu müssen. Der Plan ging auf und 1974 wurde eingezogen, dort leben sie bis heute. Die Arbeitsplätze waren in überschaubarer Distanz, denn Heinrich Schmidt arbeitete bei der Bundeswehr in der Standortverwaltung Schwarzenborn, Heidemarie in der Kantine, und so konnte man häufig zusammen zur Arbeit fahren.

Das bevorzugte Urlaubsland war mit den Kindern Italien an der Adria und viele Besuche am Gardasee. Spanien stand ebenfalls auf dem Plan und auch Ulm. „Dort lebte meine Schwester, die wir häufig besucht haben“, erzählt Heinrich Schmidt.

Doch nicht nur auf Reisen war das Ehepaar viel unterwegs, sondern auch zu Fuß. „Wir haben die ganze Gegend um uns erkundet und zehn Jahre bin ich jeden Morgen mit einigen anderen Frauen zum Wasserfall gelaufen“, weiß Heidemarie Schmidt zu berichten und bezieht sich dabei auf das Kleinod im nahen Wald mit einer Hütte und Bänken zum Verweilen.

Gemeinsam den Lebensabend verbringen

Immer mit dabei waren ihre Collies, die natürlich auch ihren täglichen Auslauf einforderten, doch seit 2013 haben sie keinen Vierbeiner mehr, dafür aber die Familie des Sohnes. „Der Hund kommt jeden Tag vorbei und holt sich sein Leckerli, bevor er wieder nach unten geht“, erzählt der Jubilar, der erst kürzlich für seine 60-Jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ausgezeichnet wurde. Seine Frau war von 1972 bis 2021 Mitglied des örtlichen Chores in Christerode.

Das Geheimrezept für ihre lange Ehe sehen sie im Vertrauen dem Partner gegenüber und dass einer für den anderen da ist. Gerade durch die gesundheitlichen Einschränkungen wird das deutlich – denn Heinrich Schmidt muss seit vielen Jahren mehrfach pro Woche an die Dialyse und seine Frau Heidemarie verbrachte Anfang des Jahres nach einem Herzinfarkt lange Zeit im Krankenhaus.

Aber sie jammern nicht, sondern sind froh, ihren Lebensabend gemeinsam verbringen zu können und noch vieles selbst zu machen, obwohl inzwischen die Gartenarbeit und das „Holzmachen“ die nächste Generation übernommen hat.

Ihren Hochzeitstag wollen sie in den eigenen vier Wänden verbringen und den runden Geburtstag am Sonntag mit der ganzen Familie im Golfhotel Hausen feiern, „weil dann alle Zeit haben“. (Jochen Schneider)