Voller Erfolg für Oldtimer-Campertreffen im Urbachtal

Teilen

Eine weite Anreise von etwa 1000 Kilometern hat Familie Biessels aus Holland mit ihren zwei Vierbeinern hinter sich gebracht, bevor sie mit ihrem Fiat, Baujahr 1987, in Neukirchen einparken konnten. Der Kilometerzähler des Gefährts weist erst 150 000 Kilometer auf, weil es zehn Jahre in einer Scheune gestanden hat, wo es der heutige Besitzer entdeckt hatte. © Jochen Schneider

Reisemobilpark Urbachtal veranstaltete ein erfolgreiches Oldtimer-Treffen. Die Leute kamen von weit her angereist.

Neukirchen – Das erste Oldtimer Camper-Treffen im Urbachtal in Neukirchen ging nach drei Tagen am Wochenende mit entspannten Teilnehmern zu Ende. Dazu gab es jeden Abend Livemusik, organisiert vom Veranstalter Kai Thurau in Kooperation mit dem Kulturverein Sägewerk, ebenfalls aus Neukirchen.

Seit Anfang des Jahres leitet Kai Thurau mit seiner Frau die Geschicke des Reisemobilparks Urbachtal in Neukirchen, deren Übergabe im vergangenen Jahr durch den ehemaligen Eigentümer Klaus Hühnerkopf (HNA berichtete) erfolgte.

„Das Oldtimer Camper-Treffen ist jetzt für uns die erste große Veranstaltung in diesem Jahr“, sagt Thurau, rückblickend auf die ersten Monate des Jahres, in denen nicht viel los war.

Plätze mussten erweitert werden

Von den verfügbaren 48 Plätzen, die bereits auf 70 aufgestockt wurden, weil die Fahrzeuge enger gestellt werden, waren 35 mit Oldtimern direkt vor dem Haupthaus belegt. Zu den Oldtimern zählen Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre sind, viele haben bereits das „H“-Kennzeichen, doch mussten alle die Fahrzeugscheine vorzeigen, weil sie damit nur die Hälfte der Standgebühren zu entrichten hatten.

Das größte Gefährt war ein ausgebauter, zehn Meter langer Reisebus, die anderen Oldies hatten meist um die 7,5 Tonnen und durften mit dem alten „Dreier“-Führerschein gefahren werden.

Viele der Wohnmobilbesitzer sind bereits im Ruhestand, für sie war der Weg das Ziel, viele kannten sich, gehen gemeinsam die Touren an und standen auch jetzt wieder im Urbachtal nebeneinander. „Wer sich nicht kennt, lernt sich kennen, denn viele, die als Fremde kommen, gehen als Freunde“, weiß Kai Thurau, dessen ganze Familie auf dem Fest im Einsatz war.

Familie Sievert aus Winsen an der Luhe und die Eymanns aus Cuxhaven trafen sich im Knüll. Ihre Wohnmobile haben den Unterbau vom Mercedes 207 D, den Aufbau von Arnold. Beide sind fast gleich alt, Baujahr 1980 und 1981, während der von Familie Sievert 400 000 Kilometer auf dem Tacho hat, weist der andere 215 000 Kilometer auf. © Privat

Livemusik am Campingplatz

An drei Abenden gab es Livemusik, jeweils zwei Bands aus den Musikrichtungen Rock und Blues, Hardrock und Rock’n Roll mit Boppin B. Das Festivalticket für 45 Euro fand entsprechenden Zuspruch und die Gäste waren begeistert.

Verantwortlich dafür waren auch die Akteure vom Sägewerk in Neukirchen, die sich um die musikalische Ausrichtung und die Bands gekümmert hatten und ebenfalls dafür sorgten, dass alle unter 18 Jahren nur den halben Preis zahlen mussten.

Schirmherr der dreitägigen Sause war hr-Moderator Friso Richter vom Hessischen Rundfunk, der mit seinem Wohnmobil „Pamela“ unterwegs war und die Camping- und Caravanplätze in Hessen checkt. Dessen Gefährt erhielt in diesem Jahr sein „H“-Kennzeichen und war damit ein offizieller Oldie.

Grund genug für eine ausführliche Reportage über das Treffen im Urbachtal. Kai Thurau blickt nach erfolgreichen Oldtimer-Tagen bereits auf die nächste Veranstaltung „Erntedank im Urbachtal“, wo vom 29. September bis 1. Oktober ein Reisemobilclubtreffen mit Musik und unterhaltsamen Rahmenprogramm ansteht. (Jochen Schneider)