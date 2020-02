Ratespaß mit den Wortschätzchen - Folge 5

Heute beginnt bereits die fünfte Runde unseres Ratespiels „Wortschätzchen“. Wir wünschen Ihnen wie in den vergangenen letzten Runden wieder viel Spaß beim Rätseln mit den lustigen Umschreibungen unserer Mädchen und Jungen.

In dem Gewinnspiel „Wortschätzchen“ sind die Vorschulkinder der städtischen Kindertagesstätte „Zwergenschatz“ in Schwalmstadt-Treysa wahre Meister der Wortakrobatik. In kleinen Videos erklären die Kinder einen Begriff, der typisch für einen auf dieser Seite vorgestellten Sponsoren ist. Dabei sind die Sechsjährigen ausgesprochen einfallsreich und geben viele Tipps, um welches Wort es sich handeln könnte.

Die kleinen Filme der „Wortschätzchen“ sind im Treysarer Kino Burgtheater jeweils vor dem Hauptfilm sowie auf der Internetseite der HNA unter hna.de/schwalmstadt zu sehen.

Die Teilnehmer des Gewinnspiels haben einen Monat Zeit, das aktuelle Lösungswort der HNA mitzuteilen, ein Glückstelefon ist geschaltet.

Attraktive Gutscheine stehen als Gewinne bereit. So erhalten die Gewinner dieses Monats je einen Gutschein des Bäderstudios Gonther über 100 Euro. Die Gewinner werden von der HNA benachrichtigt und anschließend den Lesern vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den „Wortschätzchen“ und auch die richtige Idee für das Dingsda, na, wie heißt es doch gleich, ja natürlich: Lösungswort. (zcd)

Glückstelefon

