Mann der ersten Stunde – Karl Aringer (90) war Oberkesselwärter in Treysa

Von: Matthias Haaß

Karl Aringer ist heute 90 Jahre alt und erinnert sich gern an sein Berufsleben. © Haaß, Matthias

Um eine Kaserne am Laufen zu halten, braucht es nicht nur Soldaten, sondern auch die zivilen Mitarbeiter der Standortverwaltung, im Jargon des Militärs kurz und knapp StOV genannt. Heute heißt es übrigens Bundeswehr-Dienstleistungszentrum.

Treysa. In Treysa gehörte Karl Aringer zu den Männern der ersten Stunde. Der heute 90-jährige Treyaser war sogar schon beim Bau der Kaserne am Harhtberg 1959/60 dabei. Er ist damit vermutlich einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen dieser Ära.

Heizungsteam: von links Günther Bär, Karl-Heinz Heide und Oberkesselwärter Karl Aringer im Pumpenraum. © Karl Aringer

Er habe in unmittelbarer Nähe zum Kasernengelände sein Haus gebaut und sei nach einem Hinweis der Standortverwaltung – dort hatte er sich damals beworben – einfach auf die damalige Großbaustelle gegangen und habe nach Arbeit gefragt. Von seinem Haus war es nur der sprichwörtliche Katzensprung. Der heute 90-Jährige hatte Glück und konnte bei der Heizungsbaufirma Saupe und Mielke aus Darmstadt anfangen. Der Handwerksbetrieb war für den Aufbau der Heizungsanlage in der neuen Kaserne verantwortlich. „Der Vorarbeiter hat gesagt, ich könne sofort arbeiten“, erinnert sich der gelernte Autoschlosser: „Das war damals die größte Baustelle in der Stadt. Da war schon etwas los.“

Die Arbeit war spitze, wenn man alles in Ordnung hatte. Hauptsache alles lief, dann hatte man seine Ruhe.“

Damit baute sich Karl Aringer seinen zukünftigen Arbeitsplatz quasi selbst. 1961 habe er dann am Harthberg bei der Standortverwaltung begonnen und bis zum Ende seines Berufslebens in der Heizungszentrale gearbeitet. „Erst war ich Kesselwärter, dann Oberkesselwärter“, so der 90-Jährige stolz. 1993, im Zuge der Reduzierung der Bundeswehr, sei er in Ruhestand gegangen, sagt der 90-Jährige: „Weil die Stellen abgebaut haben, konnte man früher in Rente gehen.“

Ölheizung für die Übergangszeit

An seine Zeit in der Kaserne am Harthberg erinnert sich der Treysaer gerne. Im Keller seines Hauses finden sich Bilder und Urkunden, die von einem langen Arbeitsleben berichten.

Auf dem historischen Bild sieht man einen Gabelstapler mit einer Schaufel voll Koks. Mit dem Brennmaterial wurde die Kaserne im Winter geheizt. © Karl Aringer

Gemeinsam mit seinen Kollegen sorgte der gebürtige Heimbacher für Wohlfühltemperaturen in der Kaserne. „In den Räumen sollte es 20 Grad warm sein und in den Hallen 16 Grad“, erinnert sich Aringer. Für die Küche musste die Heizzentrale sogar 130 Grad für die großen Kochkessel bereitstellen.

150 Tonnen Koks und 350 000 Liter Öl wurden am Harthberg jährlich verbraucht. Die Ölheizung sei für die Übergangszeit gewesen, sagt der Treysaer: „Im Winter wurde mit Koks geheizt, denn der Koksofen brachte sehr viel Wärme.“ Für die Kaserne in Treysa wurde das Koks mit der Bahn antransportiert und auf einer großen Halde gelagert. „Das Koks hat uns immer geschickt.“ Bis in die 1990er-Jahre setzte die Bundeswehr auf Koks. Danach wurde am Harthberg eine moderne Gasheizung eingebaut. Das sei auch sinnvoll gewesen, so der Oberkesselwärter rückblickend. Wenn es nicht kalt gewesen sei, habe der Kokskessel im Verhältnis zum Wärmebedarf in der Kaserne einfach zu viel Hitze produziert. Eine Regulierung sei ja nicht möglich, erklärt der 90-Jährige: „Wenn Koks brennt, dann brennt es.“

Jede Schicht habe bei Schichtwechsel den Kokskessel gefüllt übergeben müssen. Der Brennstoff wurde aber nicht einfach in den großen Ofen hineingeschüttet, sondern sei vorher immer gewogen worden. „Auf diese Weise habe man den Verbrauch dokumentiert“, erklärt der Heizungsfachmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gutes Verhältnis zu den Soldaten

Für die Beschickung der Kokskessel nutzten die Heizungsleute einen Gabelstapler. Als das Gerät mal ausgefallen sei, habe man mit der Hilfe von Soldaten eine Eimerkette gebildet, erzählt Karl Aringer und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Das war dann gewissermaßen eine Notkokung.“ Auch unabhängig von dieser Episode habe er ein super Verhältnis zu den Soldaten in der Kaserne gehabt. „Sehr oft hatte ich ja durch meine Arbeit mit den Kompaniespießen zu tun.“ Karl Aringer selbst war in seinem Leben nie Soldat. Als weißer Jahrgang mit Geburtsjahr 1933 musste er weder in der Wehrmacht noch in der Bundeswehr als Wehrpflichtiger Dienst tun.

Da die Heizung immer laufen musste, habe man im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, erinnert sich der Pensionär: „Die Arbeit war spitze, wenn man alles in Ordnung hatte. Hauptsache alles lief, dann hatte man seine Ruhe.“ Wenn es mal nicht so lief, war das Team gefragt und packte an: An einem Heiligabend sei mal eine Pumpe kaputt gegangen, die Heizung ausgefallen. „Das war ein großes Problem, denn die Koksheizung brannte ja weiter.“ Das ganze Wasser sei aus der defekten Rohrleitung in das Kesselhaus gelaufen, erinnert sich der Treysaer lebhaft. „Das Ersatzteil musste in Ludwigsburg abgeholt und natürlich auch eingebaut werden. Die Firma Harle in Treysa hat das Teil dann für uns passend gemacht.“ Am Abend war das Problem gelöst und die Heizung lief wieder.