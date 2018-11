Himmlische Weihnachten

Sehnsucht nach Harmonie, sanfte Rosatöne und ganz viel Winterweiß – so sieht einer der Haupttrends in diesem Jahr im Gartencenter Meckelburg aus.

Download der Sonderseite Rotkäppchen-Sonntag als PDF Je härter das Leben und der Alltag werden, desto kuscheliger und gemütlicher wird das Interieur daheim. Sanfte Formen, weiche Materialien und ruhige Farben machen aus dem Zuhause einen einladenden Rückzugsort. Schneekristalle hängen von der Decke, die Lichterketten funkeln und überall sieht man bezaubernde Engel und kleine Engelsflügel.

In der Natur unterwegs

Auch in diesem Jahr dürfen die Themen Natur und natürliche Materialien nicht fehlen. Jedes Accessoires aus Mangoholz hat seinen eigenen einzigartigen Charakter – seien es Sterne, Elche oder auch Engel.

Das niedliche Bambi taucht sowohl auf Tassen als auch auf Servietten auf. So kommt die Natur in das heimische Wohnzimmer. Sattes Grün harmoniert zu den warmen Holztönen genau wie glänzendes Gold.

Weihnachten Deluxe

Wunderbar gearbeitete Sektkühler-Schalen mit Hirschkopfmotiven und edle silberne Kerzenleuchter finden sich ebenfalls bei Meckelburg. Warum nicht einmal einen Spiegel in die Mitte des Tisches legen, wodurch sich der Schein der Kerzen verdoppelt. Auch farbige Kunst-Felle sind absolut schick – nicht nur auf dem Sofa, sondern auch auf dem Tisch geben sie ein neues trendiges Ambiente. Dunkles Lila kombiniert mit Gold und Smaragdgrün sind hier die vorherrschenden Farben.

Warum nicht mal Schwarz?

Glitzerndes Schwarz mit dunklem Rot und stilvollen Silbertönen sind modern und festlich zugleich. Diese Zusammenstellung mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, kann aber richtig kombiniert sehr reizvoll und elegant aussehen. Ausprobieren lohnt sich.

An die denken, die uns am Herzen liegen

Ganz hervorragende Geschenkideen sind die handgefertigten Christbaumkugeln für das „Erste Weihnachten“ oder auch die liebevoll dekorierten Herzen für Familie und Freunde. Weihnachten – das Fest der Liebe. Rot, Gold und Grün sind die Klassiker, die Alt und Jung immer wieder in diese ganz besondere Weihnachtsstimmung versetzen. Am Sonntag, 4. November, lädt der RotkäppchenSonntag in Schwalmstadt von 12 bis 18 Uhr zum verzaubern ein. Behaglich und gemütlich soll es sein. Die Floristinnen beraten gern und unterstützen, damit Besucher ihre Ideen umzusetzen können. (zcd)