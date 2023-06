Wer bezahlt den Anwalt? Honorarkosten auf dem Prüfstand

Teichprozess Neukirchen

+ © Beatrix Achinger Vor dem Landgericht Marburg wurde Klemens Olbrich von Anwalt Frank Richtberg juristisch vertreten. © Beatrix Achinger

Bisher bezahlt die Stadt Neukirchen die Anwaltskosten für den ehemaligen Bürgermeister Klemens Olbrich. Die StaVo berät nun über das weitere Verfahren.

Neukirchen – Wie soll es mit der Bezahlung der Anwaltskosten für den ehemaligen Bürgermeister Klemens Olbrich weitergehen. Diese Frage beschäftigt aktuell die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (StaVo) Neukirchen.

Bislang ist es so, dass nach einem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. September 2020 die Stadt Neukirchen das Anwaltshonorar übernimmt. Jetzt gibt es Erläuterungsbedarf bei der beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht und der Gewährung von Rechtsschutz.

Mit einem Akteneinsichtsausschuss wollte die UBL-Fraktion eigentlich die Hintergründe zu Honorarforderung aufarbeiten. Der Plan wurde aber in der jüngsten Parlamentssitzung erst mal zurückgestellt.

Zunächst soll eine für Dienstag, 27. Juni, angesetzte interfraktionelle Sitzung abgewartet werden. Dort soll dann einer der aktuellen Geschäftsführer des Hessische Städte- und Gemeindebunds, Dr. David Rauber, den Sachverhalt juristisch bewerten und einordnen.

Themen der Sitzung

Dabei werden sicherlich auch Fragen der UBL zur Sprache kommen, die nach Angaben der Fraktion bislang unbeantwortet blieben.

Konkret möchte die UBL wissen, an wen im Zusammenhang mit dem Teichprozess durch die Stadt Neukirchen ein Darlehn über 10 953 Euro gezahlt worden sei und ob es im Darlehnsvertrag eine Rückforderungsmöglichkeit gibt.

Es sei zu prüfen, ob die Darlehensgewährung auch für ein Berufungsverfahren möglich sei, auch wenn Olbrich seinen Rechtsanwalt gewechselt habe und sich die Folgekosten verdoppelt hätten.

Man wolle wissen, mit welcher Begründung der erneute Antrag des ehemaligen Bürgermeisters gerechtfertigt sei, schreibt UBL-Fraktionssprecher Horst Knierim in der Beschlussvorlage zum Akteneinsichtsausschuss.

Kosten verdoppelt

In der Tischvorlage zur jüngsten Sitzung des Parlaments – liegt der HNA vor – findet sich ein Schreiben von Klemens Olbrich, in dem er die Stadt um die Begleichung der Rechnung seines Rechtsanwalts Frank Richtberg bittet.

In Summe handelt es sich um 16 118,79 Euro für erbrachte Leistungen im Zeitraum September 2020 bis März 2023, inklusive um Parkgebühren am Marburger Gericht in Höhe von 26,20 Euro.

Die Rechnung der Kanzlei Helduser, Richtberg und Kollegen offenbart weitere Details: So wurde das Honorar demnach im Oktober 2020 vereinbart. Insgesamt 43 Stunden und 16 Minuten war Frank Richtberg im Auftrag für Klemens Olbrich tätig. Bei einem Stundensatz von 300 Euro.

Richtberg vertrat den ehemaligen Bürgermeister im Berufungsverfahren vor dem Landgericht in Marburg. Der Prozess endete mit einem Urteil gegen Olbrich.

Ende nicht absehbar

Sowohl Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigung haben Revision eingelegt. Das Verfahren ist demnach noch nicht abgeschlossen. Weitere Kosten sind wohl absehbar. Insbesondere wenn die Revision Erfolg hat, das Urteil aufgehoben und an das Ausgangsgericht – meist also das Landgericht – zurückverwiesen werden sollte.

Im ersten Prozess (2020) hatte Karl-Christian Schelzke, der ehemalige geschäftsführende Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Klemens Olbrich vor dem Amtsgericht juristisch vertreten.

+ Karl-Christian Schelzke Verteidiger im 1. Prozess © Quehl, Anne

Auch damals hatte die Stadt offenbar die Anwaltskosten übernommen, zur Höhe liegen unsere Zeitung keine Informationen vor.

Die Vermutung liegt aber nahe, dass es sich zumindest um einen Teil der 10 953 Euro handelte, die die Stadt im Zusammenhang mit dem Teichprozess als Darlehen gewährte und die jetzt von der UBL in ihrer Beschlussvorlage genannt wurden.