Wiesn-Fest in Zella: Schunkeln im Dirndl und der Lederhose

Zum Wiesn-Fest in Zella gab es bei Bechtels Leckereien aus Bayern und handgemachte Musik

Zella. Frisch war es am Sonntag in Dirndl und Lederhosen – im Festzelt wurde den mehr als 300 Besucher das Wiesn-Herbst-Festes im Landgasthof Bechtel in Zella dann doch bei der einen oder anderen Schunkelrunde ordentlich warm.