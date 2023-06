55 neue Bauplätze für Wasenberg - Anwohner sehen es kritisch

In Richtung Leimbach soll das bereits bestehende Baugebiet erweitert werden. Das Areal ist etwa 60 000 Quadratmeter groß. © Philipp Knoch

Der Investor Eberhard Unger plant das Neubaugebiet „Knüllblick“ in Wasenberg, Gemeinde Willingshausen. Die Anwohner sind geteilter Meinung.

Wasenberg – Auf der Gemeindevertretersitzung in Wasenberg stellte Eberhard Unger, Investor und Bauunternehmer aus Treysa, am Donnerstagabend seine Pläne für ein neues Baugebiet in Wasenberg vor.

Es soll Wasenberg weiter Richtung Leimbach erweitern. Die Gemeindevertreter konnte er damit überzeugen, sie stimmten ohne Gegenstimme für das Vorhaben.

Die GEG Schwalmstadt, das Unternehmen von Unger, kann damit mit den ersten Schritten für das Neubaugebiet beginnen. Anwohner, die ebenfalls an der Sitzung teilnahmen, blieben skeptisch.

Die Ausgangslage

Investor Eberhard Unger betonte, wie notwendig Bauplätze in der Schwalm seien: „Wir haben aktuell 120 Bauwillige vorgemerkt, aber null Bauplätze. Schwalmstadt hat aktuell keine freien Bauplätze, Wasenberg ist verkehrstechnisch gut gelegen.“

Viele junge Familien mit Wurzeln in der Schwalm wollten in ihre Heimat zurückkehren. Sie seien mit dem ersten Job oder dem Studium abgewandert, durch Homeoffice und in einem neuen Lebensabschnitt könnten sich viele vorstellen, in die Schwalm zurückzukehren.

Unger wolle diesen Familien Möglichkeiten dafür schaffen. Er sei bei einer Fahrradtour durch Wasenberg gefahren, die Aussicht habe ihn von diesem Standort überzeugt.

Die Pläne

Konkret stellte Unger in der Gemeindevertretersitzung ein Neubaugebiet von 60 000 Quadratmetern vor.

Es sollen die Straßen Leimbacher Weg und Loshäuser Weg verlängert und etwa 55 neue Bauplätze zu mindestens 800 Quadratmetern entstehen. Er wolle ein wertiges Publikum, sagte Unger.

Die Baugrundstücke sollen an die Wasenberger Nahwärme angeschlossen werden, jedes Dach soll nach Süden ausgerichtet werden, um Photovoltaikanlagen installieren zu können.

Zu den Ein- bis Zweifamilienhäusern soll noch einen Spielplatz angelegt werden. Die Flächen dafür hat sich der Bauunternehmer schon gesichert oder zusagen lassen.

Er wolle mit seiner GEG Schwalmstadt das Neubaugebiet komplett erschließen, auf die Gemeinde kämen keine weiteren Kosten zu. Unger rechnet mit 100 Euro Erschließungskosten pro Quadratmeter.

Auf diesen beiden Flächen (noch grün bewachsen/rot schraffiert) am östlichen Ortsrand von Wasenberg soll das Neubaugebiet entstehen. Das unbestellte Feld konnte sich der Investor nicht sichern, der Landwirt rief einen zu hohen Preis auf. © Skizze investor

Der Bürgermeister

„Wir müssen auch etwas in der Dorfmitte machen, wollen wir in unseren Ortsteilen einen Donut-Effekt vermeiden“, versprach Bürgermeister Luca Fritsch.

Damit wird in der Stadtentwicklung die Entwicklung beschrieben, dass in den Ortskernen viel Leerstand herrscht, aber immer neue Wohngebiete in den Ortsrandlagen eröffnet werden.

In den Ortskernen wolle sich Fritsch engagieren und für innerörtliches Bauen und Renovieren werben. Jedoch seien Neubaugebiete weiterhin unerlässlich, manche würden einen Neubau bevorzugen.

Die Einwände

Viele der Zuschauer sahen die Pläne des Investors kritisch. Sie fühlten sich übergangen, weil sich der Investor schon die Flächen gesichert hat.

Außerdem wurden in der offenen Fragestunde Bedenken laut, ob die bestehenden Kapazitäten von Kläranlage und Nahwärme auch für ein neues Baugebiet ausreichend seien.

Hier könnten auf die Gemeinde, anders als von Unger versprochen, doch noch hohe Kosten zukommen, so die Befürchtung.

Für besondere Entrüstung sorgte, dass den Bewohnern der Straße „Knüllblick“ die schöne Aussicht durch das Neubaugebiet Knüllblick versperrt werden soll.

Insgesamt hielten viele die Vorstellung von Unger für zu unausgegoren und diskutierten noch lange nach der Gemeindevertretersitzung über das Für und Wieder eines Neubaugebiets. (Philipp Knoch)