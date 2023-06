Beer, Worscht und Coverrock: Open-Air-Konzert in Zella

Konzert in Zella: Jahoda, Spyth, Holzhäuser, Haag und Kosa begeistern ihr Publikum. Spyth sagte später: „Wir haben nur positives Feedback bekommen, auch von den Musikerkollegen.“ © Philipp Knoch

Das Open-Air-Konzert in Zella begeisterte am Samstag die Besucher. Es traten die Bands F.U.C.K. und The Royal Airfours auf.

Zella – Am Samstagabend versammelten sich Liebhaber von Rock- und Metalklängen in Zella, um bei einem der ersten Open Air Konzerte in der Region zu feiern. Vorband The Royal Airfours und die Hauptgruppe F.U.C.K. boten wilde Gitarrenriffs, mitreißende Schlagzeugsoli und viel Headbanging.

Organisator Tim Friedrich berichtete im Vorfeld: „Wir verfolgen die Band schon länger, besonders durch das G.O.N.D. (Rockfestival; Anmerkung der Redaktion) fielen die Musiker uns auf.

Die Vorbereitungen haben unheimlich den Zusammenhalt im Dorf gestärkt, alle Vereine tragen ihren Teil dazu bei.“

Beer, Worscht und Coverrock versprach der Titel der Veranstaltung, und genau das bekamen die etwa 450 Konzertgäste. Sie waren aus der ganzen Region angereist, viele übernachteten im Wohnmobil oder bei Freunden.

Gut 450 Rockfans versammelten sich auf dem Kirmesplatz in Zella zu The Royal Airfours und F.U.C.K. © Privat

F.U.C.K. besteht aus Daniel Haag (Gesang), Ecki Eckendorfer (Gesang). Markus Spyth (Gitarre), Timmy Kosa (Gitarre), Martin Holzhäuser (Bass) und Roland Jahoda (Schlagzeug).

Auf Motorradtreffen traten die sechs Musiker ebenfalls schon häufiger auf. Auch in der Schwalm sind die Musiker keine Unbekannten, sie traten schon 2019 in Wasenberg auf.

Seal the deal von Volbeat aus dem Jahr 2016 war dann der vielversprechende Auftakt zu vier Stunden eingängigen Rocksounds.

Von Sabaton, Dio und Metallica zu Rammstein und den Böhsen Onkelz spielte die Band einen Mix aus 50 Jahren Deutsch- und englischsprachiger Rockgeschichte.

Rocken bei fast frostigen Temperaturen

„Am Anfang war unser Publikum noch ein wenig zurückhaltend, aber spätestens ab dem dritten Lied haben alle mitgerockt“, berichtete Gitarrist Spyth nach dem Konzert.

Bis tief in die Nacht und schon fast frostigen Temperaturen feierten die Konzertbesucher. Ein Iron Maiden Medley und Highway to Hell von AC/DC entließ das Publikum in die Nacht.

Michael Niggemeier aus Niedergrenzebach stellte die Leistung der sechs Musiker heraus. „Da greift keiner mal daneben, das ist für eine Coverband schon ein ungewöhnlich hohes Niveau.“

Die Atmosphäre des Open Air Konzerts. Beer Worscht und Coverrock sei unverkrampft und entspannt, ein Rockkonzert zum Wohlfühlen, so das Fazit der Besucher. (Philipp Knoch)