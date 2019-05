Bunte, freche Ausstellung: Daniel von Bothmer eröffnet seinen Skulpturenpark

Willingshausen – Es ist wohl die imposanteste und bunteste Ausstellung, die ein Stipendiat bislang in der Kunsthalle in Willingshausen gezeigt hat.

Daniel von Bothmer lud seine Vernissage-Gäste zu einem Ausflug in seinen „Skulpturenpark Mitteldeutschland“ ein und ließ die Kunstfreunde über einen quietschgelben Teppichboden, vorbei an einem riesigen rosa Gummitier, hin zur tuckernden Modelleisenbahn und großflächigen „Geil-Art“-Formaten schlendern. Nichts war vom sonst eher schlicht und bescheiden wirkenden Ausstellungsraum in Willingshausen mehr übrig.

Bothmer hat nach eigenen Angaben „sein Imperium“ geschaffen. Pinsel und Farbe sind nicht wirklich sein Metier. Er verleiht der Kunst im Stil der „Neuen Malerei“ mit digitaler Technik und Computerwerk Ausdruck. In jedem seiner Werke verstecken sich mal mehr oder weniger offensichtlich zeigende verführerische bis provokante Anspielungen.

Daniel von Bothmer war Meisterschüler in Kassel

Der 1983 in Bremen geborene Stipendiat wirbt für seinen Skulpturenpark mit Slogans wie „Pure Power of Everything“ oder eben dem Ausspruch „Geiler wird’s nicht“. Frech und frei zeigt Bothmer so manch „Unanständiges“, das er zugleich in einem prächtigen Farbenmeer verpackt.

Bothmer studierte von 2009 bis 2017 an der Kunsthochschule in Kassel, war dort auch Meisterschüler. Er war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, erhielt 2015 und 2017 den Rundgangpreis der Kunsthochschule Kassel und 2017 den Hauptpreis der cdw-Stiftung Kassel. Neben Kassel stellte er schon in Hamburg, Berlin, Leipzig, Wien, Peking, Hannover und auf den Hofer Filmtagen aus.

+ Publikum bei der Vernissage: Bunt und frech ist die Ausstellung von Daniel von Bothmer, die zurzeit in der Kunsthalle in Willingshausen zu sehen ist. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Sein jetziges Werk in Willingshausen wurde wie bei allen bisher geförderten Stipendiaten nur durch Spenden der Sparkassen-Stiftung und der örtlichen Sparkassendirektionen möglich. „In Willingshausen wird Präsenz in der Fläche gezeigt und Menschen zusammengeführt. Dies deckt sich mit dem Auftrag der Sparkassen. Wir werden die Kunst in Willingshausen weiterhin fördern“, versprach Matthias Haupt, Vorstand der Sparkassenkultur-Stiftung. Als Laudator fungierte Bernhard Balkenhol, der den Künstler als einen „ruhigen, bescheidenen, aber entschiedenen und verschmitzten Zeitgenossen“ umschrieb.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Juni in der Kunsthalle zu sehen.

Von Regina Ziegler-Dörhöfer

