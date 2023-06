Die Welt braucht mehr Poesie: Junge Autoren präsentierten sich

Von: Sandra Rose

Die „Leimbächer 23“ empfangen den Applaus des ebenso ergriffenen wie begeisterten Publikums: von links Yannick, Bernhard Fielenbach, Atlan, Justin, Felix, Ben und Nicolai. © alexander schenk

Junge Autoren aus Leimbach präsentierten sich und ihre Werke bei der „Baumgeflüster“-Lesung in Leimbach, Willingshausen.

Leimbach – Die Winterlinde stand hoch und mächtig, der Himmel hielt sich erstmal bedeckt. Dann kamen die Geschichten, Erzählungen und Gedichte.

Und die Zuhörer hielten den Atem an: Beim jüngsten Baumgeflüster, einer seit Jahren beliebten Veranstaltung des Fördervereins Kulturlandschaft Schwalm mit Lesungen unter besonderen Bäumen, trafen sich wieder Literaturfreunde aus der Region.

Diesmal war ein markanter Vesper-Baum in der Agrarlandschaft nördlich des Willingshäuser Ortsteils Leimbach der Schauplatz.

Das Publikum konnte eine Parkmöglichkeit nahe der Landstraße nutzen, viele kamen mit dem Rad zur Schmiedwiese über den etwas rumpeligen Feldweg, oder gleich zu Fuß, so wie die jungen Autoren, die ihre Texte erstmals einem größeren Publikum vorstellten.

Denn die Nachwuchs-Schriftsteller sind gleich nebenan zu Hause, nämlich am Standort Leimbach der Lebenshilfe „Die Fleckenbühler“.

Autoren sind Fleckenbühler

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Fördervereins Jörg Haafke stellte der pädagogische Leiter der Jugendhilfe Leimbach, Bernhard Fielenbach, die Arbeit der „Fleckenbühler“ vor. Er bezeichnete die Einrichtung als „letzte Station vor Gefängnis oder Psychiatrie“.

Als Besonderheit der erfolgreichen und von etwa 20 Jugendlichen konstant besetzten Lebenshilfe mit ihren fünf integrierten Betrieben von Schreinerei bis Landwirtschaft hatte sich in letzter Zeit der Kultur- und Literaturkreis „Leimbächer 23“ entwickelt.

Als Erster ging der 18-jährige Nikolai mit in einem biografischen, also nicht fiktionalen Text mit dem Titel „Lernen zu leben“ schonungslos offen auf das Publikum zu. Er berichtete davon, warum es in seinem Leben eines Tages einfach nicht mehr weitergegangen war.

Und er erzählte von seiner Auseinandersetzung mit dem „System Fleckenbühl“ – das ihm letztlich ein neues Leben geschenkt habe, drogenfrei und selbstbewusst.

Bewegende und private Einblicke

Nach diesem bewegenden Text stellte der 16-jährige Ben in „Mein Raum, mein Baum“ das Eichhörnchen Marco vor, das auf der Flucht durch seinen natürlichen Lebensraum ein neues Zuhause findet.

Die Zuhörer konnten selbst nach Parallelen zu den Erfahrungen des jungen Erzählers suchen. Von seiner Liebe zu Bäumen erzählte danach Yannick unter dem Titel „Baumgezwitscher“ – ein gefühlvoller Text, in dem Vögel zu Wort kamen, die in Städten das Lebendige vermissen.

Anschließend trug der 17-jährige Atlan eine Kurzgeschichte in Versen vor, mit der er „seine Mama glücklich machen“ wollte. Justin (18) unterhielt dann die etwa 40 Zuhörer mit einem „Gedicht über einen einsamen Baum“.

Über seine Vergangenheit mit verdrängten Gefühlen berichtete der 22-jährige Felix mit seinem Beitrag. In elaborierter Sprache und mit märchenhaftem Erzählton folgte seine literarische Verarbeitung dieser Erfahrung – über eine Trauerweide namens Elara, die eines Tages einen schneeweißen Fuchs kennenlernt.

Und der Kreislauf des Lebens beginnt erneut – allesamt nachdrücklich wirkend Texte vom Sich-Selbst-Finden. Z

um Abschluss und zum Dank überreichte Haafke jedem Jung-Autor den Roman „Ein Herbst auf dem Land“ von Berndt Schulz. Darin geht es um einen engagierten Pädagogen, der aufs Land geschickt wird, um junge Menschen für Literatur zu begeistern. Schulz formulierte zum Abschluss auch die hoffnungsträchtige Botschaft: „Die Welt braucht mehr Poesie.“