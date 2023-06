Die Wiesen bleiben leer: Worldmusic Festival fällt aus

Loshausen

Das Worldmusic Festival in Loshausen fällt in diesem Jahr wegen zu geringer Nachfrage aus. Dies hat der Verein Klangfreunde e.V. beschlossen.

Loshausen – Noch im Januar dieses Jahres waren die Klangfreunde Loshausen optimistisch: Es sollte auch in diesem Sommer (21. bis 23. Juli) stattfinden, das Worldmusic Festival. Seit mehr als 20 Jahren ist das Festival ein beliebter Treffpunkt. Doch schon im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren nach der Pandemiepause mit Problemen zu kämpfen.

Nur etwa 1000 Tickets waren damals verkauft worden, gleichzeitig hatten sich auf der Ausgabenseite die Kosten enorm erhöht. In diesem Jahr waren es dann nur noch 550. Eine Zeitlang sah es für den Verein so aus, als müsste Insolvenz angemeldet werden.

Das Ziel für diesen Sommer war deshalb klar definiert: Mindestens 1500 Karten sollten verkauft werden. Das war bis zuletzt nicht gelungen und so hat sich der Verein „schweren Herzens“ dazu entschieden, das Festival in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition: Seit 20 Jahren wird auf dem Areal an der Schwalm friedlich gefeiert, meist schon Tage vorher reisten die ersten Gäste in ihren Wohn- und Campingmobilen an, bevor es dann weiter ging zum Festival an der Burg Herzberg.

Laut Meik Koch vom Vorstand habe es vor der Entscheidung einer Absage interne Debatten gegeben. Aber letztlich sei die Kartennachfrage deutlich zu gering gewesen.

Zu wenige Karten wurden verkauft

Vor Corona lag die verkaufte Ticketzahl zwischen 2000 und 3000, letztlich habe das Rekordtief von 550 verkauften Tickets das Aus besiegelt. „Wir haben überlegt, das Festival kleiner zu veranstalten, aber uns fehlen die nötigen Rücklagen“, erklärt Koch die Entscheidung.

Das Risiko, alle Rücklagen der vergangenen 20 Jahre zu verlieren, sei zu groß gewesen. Im Verein selber sei man sich zunächst über das Schicksal des Festivals nicht einig gewesen, berichtet Koch weiter.

Es soll rege Diskussionen gegeben haben – auch weil einige Mitglieder trotz aussichtsloser Situation an dem Musikfest festhalten wollten. „Wir hätten alles ruiniert, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, wenn wir das Festival trotz allem in diesem Jahr durchgezogen hätten“, ist Koch überzeugt.

Er selbst ist bereits seit zehn Jahren im Vorstand tätig. Das Musikfestival verzeichnete seinen Beginn als reine Vereinsveranstaltung. Mit der steigenden Nachfrage wurde es 2002 erstmals als großes offizielles Festival ausgerichtet.

+ Auch auf dem Festivalgelände wird es dies Jahr keine Bühne und keine Trommelworkshops geben. © Göhlich, Melanie

Mögliches Comeback?

Der Klangfreunde Verein möchte das Musikfest im kommenden Jahr gern wieder ausrichten. Ob das tatsächlich umsetzbar ist, sei aktuell noch nicht zu hundert Prozent sicher, so das Vorstandsmitglied.

Laut Koch stehen sowohl die Gemeinde als auch weitere Willingshäuser Vereine hinter dem Fest. „Viele haben uns ihre Hilfe angeboten, aber es klappt leider dennoch nicht.“

Die Zukunft des World Music Festivals in Loshausen steht also in den Sternen. Nur eines ist sicher: In diesem Jahr bleiben die Wiesen rund um das Dorf leer.