Ein Lebenswerk in Bildern: Ausstellung des Ehepaars Heinemann

Kunsthalle Willingshausen

+ © Rose, Sandra Helena Hergert (links), Geschäftsführerin der Willingshausen Touristik Betriebsgesellschaft, mit Ulli Becker-Dippel von der Kunsthalle. © Rose, Sandra

Eine Ausstellung in der Kunsthalle Willingshausen rückt das Künstlerehepaar Günter und Marianne Heinemann in den Mittelpunkt.

Willingshausen – Leben und Arbeiten gehörte im Atelierhaus von Günter und Marianne Heinemann in Willingshausen untrennbar zusammen. Dem außergewöhnlichen Künstlerehepaar widmet die Kunsthalle aktuell eine Ausstellung, die noch bis Mitte Juli zu sehen ist.

Darin finden sich ausschließlich Werke aus Privatbesitz – Aquarelle, Ölbilder, Kreide-, Tusche- und Bleistiftzeichnungen, darunter viele Auftragsarbeiten.

Während Günter Heinemann aufgeschlossen für neue künstlerische Strömungen war, zog es Marianne vor, ihren Stil der Landschafts- und Porträtmalerei immer weiter zu perfektionieren – jedoch tauschte das Paar doch ab und zu Perspektive und Pinsel und setzte sich sehr bewusst mit den Techniken des jeweils anderen auseinander.

+ Kunstharz auf Leinwand zeigt „Juan mit Segelboot und Katze“ (1963) von Günter Heinemann. © Rose, Sandra

Vorbereitet worden war die Schau vom Team der Kunsthalle um Ulli Becker-Dippel zusammen mit Marianne Heinemanns Nichte Dorothea, genannt Dorle, Thielmann-Ludwig aus dem Karlsruher Raum – hier war Marianne Heinemann erst kürzlich 107-Jährig gestorben, Günter starb 1999 in Willingshausen.

Die Tür bei Heinemanns stand allen offen

Wenn Willingshäuser über das Künstlerehepaar erzählen, dann rückt deren offenes Haus immer wieder in den Fokus. „Modern“ ging es zu, neugierig war und blieb der Blick der Heinemanns auf den Heimatort, aber auch andere Gegenden. So besuchten die Kinder des Dorfes häufig die Maler, um von ihnen zu lernen, sich beim Zeichnen helfen zu lassen.

Im Ort waren Heinemanns geschätzt – nicht wenige Willingshäuser dürften Bilder der beiden besitzen, waren sie doch oft auch großzügig mit ihrer Kunst, berichtet Ulli Becker-Dippel. „Sie verschenkten auch Werke, meist immer dann, wenn gerade mal wieder das Geld knapp war“, erläutert die Willingshäuserin die Kehrseite des Künstlerlebens.

Aus dieser Knappheit entstand die Idee der Malkurse, um regelmäßiges Einkommen zu haben. Und der Erfolg stellte sich alsbald ein. Marianne Heinemann gab auch Kurse an der Kasseler Volkshochschule.

Geld ließ sich für Günter Heinemann in den 1950er-Jahren besonders mit „Kunst am Bau“ verdienen. Seine Wand- und Fassadenbilder sind heute nicht nur in Willingshausen selbst zu bestaunen, beispielsweise an der Alten Schule und am Gasthaus Völker an der Hauptstraße.

+ Dieses Wandbild an der Alten Schule in Willingshausen hat Günter Heinemann angefertigt, im Ort gibt es weitere, etwa am früheren Gasthaus Völker. © Sandra Rose

Als „feierfreudiger Charmeur“ beschrieben fuhr Heinemann dann auch gern mit seinem Karmann-Ghia durch den Ort. Marianne Heinemann zeigte nicht nur beeindruckendes Können in ihrem feinen, nuancierten Farbauftrag – in ihren Werken spiegelt sich eine exakte Beobachtungsgabe wider.

Sie verließ sich bei Porträts nicht allein auf Fotografien, sondern ließ die Menschen, die sie malen sollte, immer wieder zu sich kommen, um Mimik, Gestik und Verhalten zu studieren.

+ Das Werk von Marianne Heinemann trägt den Titel „Porträt Nikolaj“ und stammt von 1987. © Rose, Sandra

Aus der Zeit vor ihrer Heirat, als sie noch Thielmann hieß, stammen viele Winterimpressionen – nur hier blieb der gelernten Schneiderin, die zu jener Zeit ihre Mutter in der Werkstatt und bei der Vermietung der Pensionszimmer unterstützte, Zeit fürs Malen. Als Ehepaar war es auch eine besondere künstlerische Wertschätzung, die die Heinemanns verband.

Aus amerikanischer Gefangenschaft schickte Günter Zeichnungen in die Heimat, beispielsweise von der Baracke im Lager – detailreiche Bleistiftzeichnungen.

Mutig und experimentell

Beeinflussen ließ sich Heinemann von der künstlerischen Avantgarde, er war in seinen Entwürfen oft mutig und experimentell, auch inspiriert von seinem Studienaufenthalt in Sizilien und unter dem Einfluss spanischer Maler, Marianne Heinemanns künstlerische Schwerpunkte lagen neben der Weiterführung der Stickereiwerkstatt besonders in der bildnerischen Dokumentation der Schwälmer Stickerei und Tracht, Landschafts- und Porträtmalerei.

Kunsthistorisch werden einige Arbeiten von ihr der „Neuen Sachlichkeit“ zugeordnet. Originell sind beispielsweise Entwürfe für Wandteppiche, die Trachtensymbole aufgreifen. Die Teppiche wurden wohl auch nach ihren Vorlagen hergestellt, einer für das Amtsgericht in Kirchhain, ein weiterer soll noch in Treysa liegen.

Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Kunsthalle läuft noch bis Sonntag, 16. Juli, zu sehen jeweils Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17, Donnerstag, 14 bis 19, Samstag, Sonntag, Feiertag, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.