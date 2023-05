Im Auftrag der Ärmsten: Vizepräsident der Weltbank verstirbt mit 65 Jahren

Nachruf Dr. Hartwig Schäfer

+ © Familie Schäfer Dr. Hartwig Schäfer, gebürtiger Willingshäuser, war Vizepräsident für die Region Südasien bei der Weltbank. Jetzt ist er plötzlich gestorben. © Familie Schäfer

Überraschend starb Dr. Hartwig Schäfer, Vizepräsident der Weltbank, mit 65 Jahren. Der gebürtige Willingshäuser bereiste die ganze Welt.

Willingshausen – Er hat mehr als 30 Jahre lang die Welt bereist, mindestens zehn Tage im Monat war er weltweit unterwegs, um sich für die Entwicklungshilfe einzusetzen. Jetzt ist die Reise von Dr. Hartwig Schäfer (65) zu Ende gegangen. In Willingshausen wurde Schäfer geboren und jetzt auch beerdigt.

Er starb überraschend in seinem erst kürzlich gewählten Wohnort Bad Hofgastein in Österreich – erst im August vergangenen Jahres war er als Vizepräsident für die Region Südasien der Weltbank, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, in Ruhestand gegangen.

In Willingshausen aufgewachsen, besuchte Schäfer das Schwalmgymnasium, wo er sein Abitur machte, eine Lehre in der Landwirtschaft schloss sich an, schließlich das Studium der Agrarwissenschaften. Die große, weite Welt war es, die ihn schon früh reizte.

Mit 19 Jahren besuchte er erstmals die USA und arbeitete dort auf einer Farm mit. Die Faszination blieb – Schäfer studierte Volkswirtschaft an der North Carolina State University. Der Landwirtssohn arbeitete zunächst für die Europäische Kommission, wechselte dann zur Weltbank.

Fest verwurzelt

Seiner Wurzeln war sich Schäfer immer bewusst, die Kontakte zu Freunden aus der Schulzeit pflegte er, berichtet sein Bruder, der Willingshäuser Tierarzt Dr. Rainer Schäfer. Für ihn sei der „große Bruder“ oft Beschützer gewesen, der dem „Jüngeren“ aber eben auch die „Position des Älteren“ zu verstehen geben konnte.

Sehr regelmäßig, alle paar Tage, gab es Telefonate mit der Familie, egal auf welchem Fleckchen Erde sich „Hart“ – so wurde er von Kollegen und Freunden genannt – gerade aufhielt. Die Begrüßung, so der Bruder, sei stets auf Schwälmer Platt gewesen: „Da fehlte ihm kein einziges Wort, im Hochdeutschen manchmal schon“, erzählt Rainer Schäfer.

Die Stippvisiten in Willingshausen fielen manchmal kurz aus. Bei Zwischenlandungen in Frankfurt nahm sich der Weltbanker einen Mietwagen und fuhr manchmal für nur wenige Stunden in die Schwalm.

Dafür hielt er besondere Momente immer fest. Zur Erinnerungskultur gehört beispielsweise eine Millennium-Tasse – Schäfers Grundschuljahrgang hatte gemeinsam in Willingshausen ins Jahr 2000 gefeiert.

Erst Ende März hatte Hartwig Schäfer seinen 65. Geburtstag mit Familie und vielen Freunden bei Bechtels in Zella gefeiert.

Reisen rund um en Globus

Rund um den Globus war der Willingshäuser gern unterwegs, viele Reisen hat er auch den Eltern ermöglicht. Mutter Barbelies Schäfer lebt noch in Willingshausen und unterstützt Sohn Rainer als Praxishelferin. Auch der Bruder erinnert sich an gern an Reisen und Ausflüge, beispielsweise zu Formel-Eins-Veranstaltungen, für die sich Hartwig Schäfer begeistern konnte.

Einig waren sich die Brüder auch beim Fußball: „Durch mich wurde auch mein Bruder zum Eintracht-Fan“, erzählt Rainer Schäfer. Als großzügig beschreibt er den Bruder, als einen, der bei aller Verantwortung als Banker einfach immer „der Hartwig geblieben ist“.

Vor zwei Jahren hat der gebürtige Willingshäuser zusammen mit seiner Frau Tatiana ein Haus in Österreich bezogen. Für den Ruhestand hatten sie sich viele Reisen vorgenommen, hatte Schäfer doch vor einigen Jahren bei einem Vortrag der VR-Bank in der Antreffhalle ehrlich zugegeben: „Wenn ich zwei Wochen nicht im Flieger sitze, werde ich unruhig.“

Seine Wunschziele: Washington, Moskau und Willingshausen. In der Schwalm ist die Reise von Dr. Hartwig Schäfer jetzt zu Ende gegangen.