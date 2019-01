Letzter Wunsch: Krebspatientin aus Willingshausen ist in New York 

Patricia Deines hat es geschafft. Sie hat die Freiheitsstatue in New York gesehen. Damit ist der letzte Wunsch der Krebspatientin aus Willingshausen in Erfüllung gegangen.

Vor neun Jahren erkrankte die jetzt 28-Jährige an Eierstockkrebs. „Jetzt hat definitiv die letzte Phase ihres Lebens begonnen“, sagt Myriam von M. Die Deutsch-Amerikanerin ist eine bekannte Krebsaktivistin und ermöglichte Patricia Deines’ Herzenswunsch.

„Wir sind gut gelandet“ sagte Patricia Deines gestern in ihrem Live-Blog. Damit wandte sie sich über das Internet in Echtzeit an knapp 20 000 Menschen. Sichtlich erschöpft, aber perfekt geschminkt meldete sich die Willingshäuserin aus ihrem Hotelzimmer direkt am Times Square.

Morphium gegen starke Schmerzen

Das lange Sitzen habe sie sehr angestrengt, meinte sie. Wegen starker Schmerzen spritzte sie sich während der Videoaufzeichnung mit einer Spritze einen extra Schuss Morphium über den dauerhaften Venenzugang. Ihre Schmerzpumpe, die sie sonst ständig in einer Handtasche bei sich trägt, musste sie während des Fluges ablegen. Kurz vor der Landung habe sie weinen müssen. „Da habe ich erst realisiert, was eigentlich so abgeht.“

Seit vier Jahren ist Patricia Deines einer der Schützlinge von Myriam von M. Die 41-Jährige kämpft seit ihrem 25. Lebensjahr selbst gegen Krebs und erfüllt mit ihrer Organisation nicht nur die Herzenswünsche von Menschen, die schwerst an Krebs erkrankt sind. Viele von ihnen hat sie auf ihrem letzten Weg unterstützt. „103 Menschen habe ich beim Sterben begleitet“, sagt Myriam von M, die eigentlich Myriam Fuss heißt, im Gespräch mit der HNA.

+ Die gute Fee: Myriam von M organi sierte die Reise, fand Sponsoren und Spender. © Myriam von M

Das Telefonat findet wegen der Zeitverschiebung in den frühen Morgenstunden statt. Myriam von M ist in Las Vegas. Dort drehte sie mit RTL 2 für ihre Serie „Volles Leben – Meine letzte Liste“. Wegen einer schweren Grippe-Erkrankung kann sie erst heute zurück nach Deutschland fliegen.

Viele bürokratische Hürden

Die Reise für Patricia Deines zu organisieren, sei für sie und ihr Team „ein Riesenakt“ gewesen. Bereits im Dezember sollte der Flug stattfinden. Wegen des schlechten Gesundheitszustands der Willingshäuserin musste das verschoben werden. Auch für eine Schwerstkranke ist die Welt nicht grenzenlos, viele bürokratische Hürden mussten Myriam von M und ihr Team überwinden. Die Betäubungsmittelrezepte, flüssige Ernährung und vieles mehr – alles musste den strengen Sicherheits- und Zollkontrollen in den USA standhalten.

Es habe ein wochenlanges Zusammenspiel gegeben, sagt Myriam von M. Sie organisierte ein Hotel in zentraler Lage, ein Krankenhaus musste in der Nähe sein. Ein deutschstämmiger Stadtführer erklärte sich bereit, Patricia und ihrem Mann Viktor Deines in dieser Woche die Sehenswürdigkeiten New Yorks zu zeigen. Spenden und Sponsoren machten es möglich, dass die beiden Willingshäuser „nicht einen Cent dafür zahlen müssen“, sagt Myriam von M.

+ Zwei auf dem Flug in die USA: Am Montag flogen Patricia Deines und ihr Mann Viktor. Gestern meldete sie sich aus New York. Im Handgepäck der Krebskranken ist ein prall mit Medikamenten gefüllter Koffer, ein Infusionsständer und ein Rollstuhl. © Patricia Deines Für die 41-Jährige ist es „super schwer“, ständig mit dem Krebs und dem Tod konfrontiert zu werden. Aber Patricias Deines‘ Freude zu sehen, ist eine Entschädigung. „Damit gebe ich dieser Krankheit, an der ich selbst seit 16 Jahren leide, einen Sinn.“

Kämpft für Impfung und Aufklärung

Myriam von M ist eine deutsch-amerikanische Krebsaktivistin, Tattoomodel, Sängerin und Autorin. Sie ist 41 Jahre alt und Mutter zweier Söhne. 2002 erkrankte sie an Vulvakrebs, nur drei Jahre später folgt die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Seit ihrem 25. Lebensjahr kämpft sie gegen durch Humane Papillomviren (HPV) assoziierten Krebs an und gründete deswegen im Januar 2014 die Kampagne Fuck Cancer, in der sie sich unter anderem für die HPV-Impfung und mehr Aufklärung zum Thema einsetzt.

Mehr Informationen unter: myriam-von-m.de