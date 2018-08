Merzhausen: Rockband Thundershot feierte zehnten Geburtstag mit Open-Air

Heizten sich und den Fans ordentlich ein: Weit mehr als 400 Gäste jubelten der Band Thundershot am Samstag in Merzhausaen zu, von links Michael Maus, Martin Schultheis und Alex Maus.

Merzhausen. Ein Rockkonzert der Superlative erlebte Merzhausen am Samstagabend, als die Band Thundershot zum Feiern ihres zehnten Geburtstages auf dem Festplatz aufrief.

Eine gigantische 15 Meter lange Lichttraverse, gewaltige Boxen und eine riesige Bühnenfläche empfingen die Besucher. Die dreiköpfige Besetzung der Vorgruppe Black Muffin kam auf der großen Bühne noch etwas verloren daher, doch nach der geheimnisvollen Umbaupause ging es so richtig zur Sache: Die Scheinwerfer kreisten über die Köpfe der Fans, tauchten den gesamten Platz in ein Lichtermeer – Thundershot war zurück in der Stadt.

„Wir wollten ganz bewusst so groß und fulminant feiern, um unserem Dorf einen Einblick von dem zu geben, was wir als Band in den vergangenen zehn Jahren erlebt haben. Vielleicht kehrt so der Geist des Rockn’ Roll in die Schwalm zurück“, sagte Sänger Martin Schultheis.

Feuerwerk rundete Show ab

Schon im Vorverkauf seien mehr als 400 Tickets über die Ladentheken gegangen. Alte Rockercliquen in Bikermontur trafen auf gestylte Damenrunden und mischten sich mit Merzhäusern aller Altersklassen.

+ Bester Laune: Altersmäßig relativ gemischt präsentierte sich das Publikum, die Besucher genossen sichtlich den Abend. © Regina Dörhöfer

Food-Truck, Barbecue-Station, Tattoo-Zelt und ein großer Merchandising-Stand für den optimalen Thundershot-Look säumten das Partygelände. Kühle Getränke flossen in rauen Mengen und die Bandmitglieder genossen jeden Moment des gigantischen Heimspiels.

Feuerfontänen blitzen auf der Bühne und auf dem Bühnendach immer wieder auf und am Ende des zweistündigen Konzertes rundete sogar ein kleines Feuerwerk die Show ab.

Mit Geburtstagsparty fing es an

„So etwas hat Merzhausen noch nicht gesehen“, waren sich die Akteure sicher, die vor zehn Jahren eigentlich doch nur ein paar Songs für eine kleine Geburtstagsparty einstudieren wollten. „Das hätte einfach niemand von uns erwartet. Aber die Eigendynamik war nicht mehr zu stoppen“, erzählte Martin Schultheiß.

Thundershot hatte grandios vorgelegt und so tauchten die nachfolgenden Profis von Rebelmonster in die fantastische Stimmung Merzhausens ein. Die Vollbeat-Tributeband tourt mit Konzerten quer durch die Republik und war den Thundershots, die die Profis auf einem großen Rockfestival kennenlernen durften, in ihrer professionellen, nahbaren Art ein Vorbild.

„Einfach eine geile Truppe“, schwärmten die Künstler, die ihre Veranstaltung live mitschneiden ließen, um noch lange vom gigantischen Heimspiel zu zehren.

Von Regina Dörhöfer