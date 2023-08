Angelverein ASV Libelle Willingshausen besteht seit 50 Jahren

Von: Matthias Haaß

Teilen

Aktive Nachwuchsarbeit: Der ASV Libelle engagiert sich auch bei den Kinderferienspielen und kann damit immer wieder Nachwuchs gewinnen. Am Wochenende feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. © ASV Libelle Willingshausen

Willingshausen – Seit 50 Jahren werfen die Mitglieder des Angelvereins ASV Libelle Willingshausen nicht nur die Angelrute aus, sondern kümmern sich auch aktiv um den Naturschutz. Am kommenden Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, feiern die Angler ihr 50-jähriges Bestehen am Pfarrhaus Willingshausen.

Der Verein sei gut aufgestellt. Nachwuchssorgen habe man aktuell keine, berichtet Vereinsvorsitzender Peter Schmidt im Gespräch mit der HNA. Man unterstütze regelmäßig die Kinderferienspiele in der Gemeinde und könne dadurch gerade auch bei den Jüngeren immer wieder das Interesse für den Angelsport wecken, freut sich Schmidt.

Der Einsatz in der Nachwuchsarbeit zahlt sich aus. Heute zählt der Willingshäuser Verein über 90 Mitglieder. Etwa 30 davon engagieren sich aktiv für den Verein. Man habe die Hoffnung, dass sich die Zahl der Vereinsmitglieder im Zuge des Jubiläums auf hundert erhöhen würde, sagt der stellvertretende Vorsitzende Herbert Knapp mit einem Schmunzeln. Angeln sei ein sehr entspannendes Hobby, findet der Vereinsvorsitzende. In einer immer schnelllebigeren Zeit sicherlich nicht die schlechteste Freizeitbeschäftigung. Wer in Hessen Angeln möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein, eine Prüfung machen und einen gültigen Fischereischein besitzen.

Die historische Aufnahme zeigt die erfolgreiche Mannschaft des ASV Libelle Willingshausen, die beim Pokalangeln im Mai 1974 den ersten Platz belegte. Von links: Heini Merle, Günter Schäfer, Karl Weppler, damaliger 2. Vorsitzender, Reinhold Knapp, damaliger Schriftführer und Karl Albrecht. © ASV Libelle

Feier am Wochenende

Der Angelverein ASV Libelle wurde im Jahr 1973 durch 25 Angelfreunde gegründet. Jeden Sonntag ist der Treffpunkt der Angelfreunde die Schutzhütte an der Bernsburger Straße. Die Angelgewässer des ASV Libelle erstrecken sich von der Grenze Bernsburg bis zum Gänsesteig und von der Alsfelder Brücke bis zur Grenze Merzhausen. Vor einigen Jahren habe man auch den Mühlgraben als Angelgewässer anpachten können, heißt es von den Verantwortlichen in einer Mitteilung anlässlich des Jubiläums: „In unserem Gewässer findet man überwiegend Forellen, Aale, Rotfedern, Rotaugen und Gründlinge an. Eher selten können Schleie, Karpfen, Döbel, Hecht oder Brasse gefangen werden.“ Nicht nur an den heimischen Gewässern kennen sich die Vereinsmitglieder aus. Mehrtägige Busfahrten an die Ostsee zum Hochseeangeln gehören seit Jahren zum Programm.

Neben dem Angeln leisten die Mitglieder regelmäßig viele Arbeitsstunden für die Pflege der Anlage um die Schutzhütte. Auch das Säubern des Gewässers von Unrat, Müll und Holz steht immer vor dem Jahreswechsel auf der To-do-Liste des ASV. Rund um das Areal der heutigen Grillhütte habe man viel renaturiert, so die Angler. Durch das Anlegen von zwei Teichen konnten die Lebensbedingungen für Frösche erheblich verbessert werden.

Grund genug, um am Wochenende zu feiern. Der Samstag beginnt um 19 Uhr mit einem Kommers, anschließend Livemusik mit der Band „Die Stracke“. Am Sonntag gibt es ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen, Forellenessen sowie Kaffee und Kuchen, eine Hüpfburg ist für die Kinder da.