Willingshäuser Stipendiat eröffnet seine Ausstellung in der Kunsthalle

Er ist der 47. Stipendiat der Willingshäuser Künstlerkolonie: Max Hänisch (32) baute in dieser Woche seine Ausstellung in der Kunsthalle auf. Der Aufbau war für ihn ein wichtiger Teil des künstlerischen Prozesses.

Willingshausen. Max Hänisch (32) beschäftigt sich mit experimenteller Fotografie. Diese mache auch einen großen Teil seiner Ausstellung in der Kunsthalle Willingshausen, die am heutigen Freitag um 19 Uhr eröffnet wird, aus.

Für dieses Jahr ist es die neunte und letzte Ausstellung der Willingshausen Touristik Betriebsgesellschaft. Unter dem Motto „nah & fern“ stellten 2018 verschiedene Künstler ihre Werke in der Kunsthalle von Willingshausen aus.

Hänisch lebt in Kassel. Er ist Künstler und Grafikdesigner. Mit Letzterem verdiene er sein Geld. „Von irgendwas muss man ja leben“, erklärt der 32-Jährige. Vor etwa einem Jahr hat er sein Studium mit dem Schwerpunkt Fotografie an der Kunsthochschule in Kassel abgeschlossen – und wurde der 47. Stipendiat der Malerkolonie in Willingshausen.

Junge Künstler, die gerade erst das Studium abgeschlossen haben, zu fördern und ihnen den Auftakt in ein selbstständiges Künstlerleben zu ermöglichen, sei Ziel des Stipendiatenprogramms. Erklärt Ulrike Becker-Dippel, Mitarbeiterin der Touristik Willingshausen.

In der Ausstellung des 32-Jährigen werden neben Fotoarbeiten auch gesprühte Kunst und Installationen zu sehen sein. Früher sei seine Herangehensweise sehr obsessiv gewesen. Doch davon habe er sich gelöst. Dem Handwerk des Fotografierens räume er nicht mehr so viel Bedeutung ein. Vielmehr fragt er sich, warum etwas fotografiert wird. Er scheut sich nun auch nicht mehr, seine Bilder zu zerreißen oder sie „falsch“ zu belichten.

Nach dem Erhalt des Stipendiums sind Hänisch direkt schon Ideen für die Ausstellung gekommen. Doch diese hat er dann gleich wieder verworfen, als er seinen dreimonatigen Aufenthalt in Willingshausen, der Teil des Stipendiums ist, antrat. Er hat sich den Ausstellungsraum angeschaut und dann ein neues Konzept erstellt. Das Layout sollte zum und in den Raum passen. Die einzelnen Bausteine seiner Arbeit sollten ein Gesamtkunstwerk ergeben. Hänisch fotografierte digital, klassisch analog und erzeugte Polaroids. Seine Installationen bestehen aus Basaltsteinen, ein Material aus der Region. Das zentrale Thema seiner Ausstellung sind Grenzbereiche. Es entspringe seinem Interesse und sei sehr persönlich, sagt er. Gleichzeitig habe es aber auch moralisch und politisch eine große Bedeutung. Bei Streifzügen durch den Ort sei er immer wieder auf Dinge gestoßen, die das idyllische Bild brachen und Grenzen überschritten.

Heute Abend ist es nun soweit. Die Ausstellung beginnt. „Als Künstler macht man sich verletzlich“, blickt der 32-Jährige auf die Eröffnung. Denn die Zusammenstellung der Werke sei ein Teil von ihm. Doch wenn die Entscheidungen getroffen wurden, dann müsse man dahinter stehen, erklärt Max Hänisch selbstbewusst.

Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember, Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Wochenende und Feiertage 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Kunsthalle Willingshausen, Merzhäuser Str. 1.

Von Hanna Maiterth