Im Land des Rotkäppchens: Willingshausens Stipendiatin entführt in Märchenwelt

Stolz präsentiert die Stipendiatin Charlotte Rahn ihr noch unfertiges Werk. Es wird Teil ihrer Ausstellung „Fantasie aus tausend Perlen“ sein. © Celine Kühn

Willingshausens Stipendiatin entführt in eine Märchenwelt – Charlotte Rahn residiert seit Februar im Malerdorf in Willingshausen.

Willingshausen – Im Malerdorf residiert seit Februar die erste Stipendiatin des Jahres Charlotte Rahn. Ihre Ausstellung „Fantasie aus tausend Perlen“, die am 29. April eröffnet wird, setzt sich mit Märchen und der Rolle der Frau auseinander.

Inspiriert wurde sie durch die Schwälmer Märchenkultur und die natürlichen Landschaften. Der Titel ihrer Ausstellung erhielt den Namen durch den in den Neunzigern bekannten Werbeslogan des Rotkäppchensekts. Für Rahn stehe der Titel ihrer Ausstellung aber für die tausend Fantasien und Interpretationen, die ihre Werke verkörpern. „Die Ausstellung wird in Form eines Bühnenbildszenarios stattfinden“, verrät die 33-Jährige.

Bei Charlotte Rahn muss es nicht immer die klassische Leinwand sein

Ihre Arbeiten funktionieren in einem zusammenhängenden Konzept und schaffen somit eine Gesamtatmosphäre. Rahns Arbeiten sind vielfältig, unterliegen nicht einer festgelegten Kunstform. „Ich setze mich malerisch mit verschiedensten Themen auseinander. Das muss nicht immer die klassische Leinwand sein“, sagt sie. So finden sich auch in der Kunsthalle Willingshausen neben Malereien auf der Leinwand, Objekte und Klanginstallationen wieder. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Medien, um möglichst viele Sinne ansprechen zu können. „So entsteht ein atmosphärischer Bühnencharakter, bei dem die Besucher in eine eigene Welt versetzt werden“, sagt die Offenbacherin. Die ausgestellten Bilder sollen eine collagenartige Verbindung zwischen dem Menschlichen, dem Tierischen und dem Natürlichen herstellen, sodass die Grenzen verschwimmen. Wie wichtig die Stipendiaten für die Gemeinde sind, betont Bürgermeister Luca Fritsch: „Es ist super, dass wir immer wieder engagierte Künstler für das Stipendium gewinnen können.“

Während ihrer Zeit in der Schwalm wurde Charlotte Rahn durch die starke Präsenz der Grimm Märchen, insbesondere des Rotkäppchens, inspiriert. „Die Frauenrolle wird in den Märchen immer sehr präsent dargestellt. Es sind die weiblichen Charaktere, die nicht vom Weg abkommen dürfen und die am Ende von Männern gerettet werden“, sagt die Künstlerin.

Charlotte Rahn empfindet die Schwalm als einen eigenen Kosmos

Der Kontrast des Schwälmer Landes zu ihrem alltäglichen Leben in der Großstadt gefällt Rahn: „Die Schwalm ist ein ganz eigener Kosmos. Ich genieße die Natur und die Ruhe hier. Es ist ganz anders als in der Stadt.“ Bereits vor der Anreise in Willingshausen wusste Rahn, dass sie sich in ihrer Ausstellung mit der Natur auseinandersetzen möchte und diese passender Weise auch eine ganz zentrale Rolle in Märchen spielt.

Die Kunst begleitet die 33-Jährige schon seit Kindheitstagen, auch ihre Eltern sind künstlerisch begabt. „Ich war sehr verträumt als Kind, hatte eine blühende Fantasie und war immer in meiner eigenen Welt unterwegs“, sagt Rahn lächelnd. Sie ist in verschiedenen künstlerischen Bereichen selbstständig tätig und gibt neben dem Anfertigen ihrer hauptsächlich ausstellungsbezogenen Arbeiten auch Kunstkurse für Kinder und Jugendliche. (Celine Kühn)

Info: Die Ausstellung von Charlotte Rahn wird am 29. April um 18 Uhr eröffnet und kann bis zum 28. Mai dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.