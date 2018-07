3000 Menschen feierten beim World Music Festival in Loshausen

Entspannte Stimmung: 3000 Menschen ließen es sich am Wochenende beim World Music Festival in Loshausen gut gehen.

Loshausen. Zwischen Hängematten und Tanzfläche fand zum 17. Mal das World-Music-Festival in Loshausen statt.

Stress am Bratwurststand wegen einer zu langsam gegrillten Wurst: Fehlanzeige. Beim 17. World Music Festival ging es erneut gelassen und gechillt durchs Wochenende. Ohnehin fanden sich beim Blick auf die kulinarischen Festival-Angebote ohnehin eher Speisen wie Hanftaschen, Hummus, vegane Kost oder Ingwerstäbchen. 3000 Fans von Batiklook, Pluderhosen und Flipflops kamen zusammen, um ein von Natur und Musik bestimmtes Wochenende zu verbringen.

„Das ist wie Urlaub“,meinte Antonia Elsner, die mit ihrer Mama nach einem neuen Look am Batikstand suchte. „Alle sind total nett hier. Jeder akzeptiert jeden“, so das Mutter-Tochter-Duo.

+ Mit Ohrenschützern: Tabea und und ihre Tochter Kaija Löw genossen die Zeit in Loshausen. © Regina Dörhöfer

Auch Tabea Löw hat ihre kleine Tochter Kaija mit zum Festival gebracht und während Mama ausgelassen zu den Reggae-Klängen von „Rapha Pico & the ridm chop Bande“ tanzte, beobachtete die Fünfjährige mit dicken Ohrenschützern geschützt das bunte Treiben vom Bühnenrand aus.

Trommeln am Lagerfeuer

„Die Klänge versiegen hier nie. Spielt keine Band, so wird getrommelt. Oft auch in der Nacht am Lagerfeuer bis in die frühen Morgenstunden“, so Meik Koch, Vorsitzender des Veranstalter Klangfreunde, der selbst vor sieben Jahren erstmals beim Festival in Loshausen als Helfer dabei war.

„Wer sich als Helfer bei uns meldet, zahlt keinen Eintritt. Feste Dienstzeiten gibt es aber auch für die Helfer nicht. Will der Helfer eine Band hören, kann er die Mülltonnen natürlich später leeren“, gab Koch ein Beispiel der durchgängig entspannten Festival-Stimmung.

+ Am Lagerfeuer: Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Loshausen gefeiert. © Regina Dörhöfer

Das Publikum chillte in Hängematten, lag am Ufer der Schwalm, auf Palettenliegen oder auf den zahlreichen Camperdächern. Überall hieß es: Abspannen und die reale Welt des Alltages vergessen. Erstmals hatten die Veranstalter den Eintritt von 20 auf 30 Euro angehoben, doch die Szene störte sich nicht daran.

Die 3000 Eintrittsbänder waren im Nu vergriffen und so gab es am Samstagabend ohne Eintrittsband auch keinen Einlass mehr.

Zwei Weltenbummler der besonderen Art: Zwei Zimmerleute auf Walz mischten sich auch unter die bunte Truppe. Jona Frevel und Andreas „FRD“, Zimmerer der Freien Begegnung Schacht“ trafen sich rein zufällig auf dem Festival und tauschten ihre Wanderschaftserfahrungen aus. Der eine kam von aus Marokko, der andere aus Magdeburg und war zuvor in der Schweiz.

Workshops wie Yoga und Salsa

„Wir ziehen umher, um neue Handwerkstechniken zu lernen. Dürfen für eine Unterkunft kein Geld ausgeben, schlafen oft unter freiem Himmel“, erklärte der 23-jährige Jona. Das Festival sei eine willkommene Abwechslung. Wandergeselle Andreas nutzte das Festival, um seine Freundin einmal wiederzutreffen, darf er doch drei Jahre lang seinen Heimatort Soest nicht besuchen.

+ Zufälliges Treffen: Die Zimmerer Andreas und Jona tauschten Erfahrungen aus. © Regina Dörhöfer

„Um jeden Heimatort gibt es eine Bannmeile von 50 Kilometern“, verrieten die beiden, die nach dem Festival wieder in die Welt hinaus ziehen werden, um in Nord-und Osteuropa und in vielen Ecken Deutschlands Handwerkserfahrungen zu sammeln.

Specksteinschnitzen war ein zusätzliches Festival-Angebot wie auch zahlreiche Workshops wie Yoga, Salsa , Human Beatbox oder Trommeln. 17 Bands aus nah und fern unterhielten zudem auf der Bühne und ließen Folk, Blues, Reggae, Hippie Rock und Psychedelic Space Rock erklingen. Am Sonntag wurden die Festival-Türen geöffnet und jedermann konnte, auch ohne Eintritt zu bezahlen, erste Festival-Luft schnuppern.