Über 100 Besucher bei den Antreff Cowboys in Zella

Es musizierten: The Lonesome Wagoneers, Limp String Buskers und als Special Guest der Chor Nucando. Dargeboten wurde echt handgemachte amerikanische akustische Folkmusik mit den Instrumenten Banjo, Gitarre, Mandoline, Fiddle und Kontrabass.

Alle Musiker spielten gemeinsam in ein Mikrofon. Konzertveranstalter Steffen Dittmar aus Loshausen organisierte die Veranstaltung zusammen mit den Antreff Cowboys, spielte und dirigierte selbst mit. Viele Mitglieder und Freunde der Antreff Cowboys aus der Region Nordhessen spendeten den Musikern viel Beifall während des Konzertes und einige waren sogar stilecht gekleidet als Cowboys angereist.

Nachdem der Verein Mitte Dezember 2001 auf den Hof der Familie George in Gungelshausen umgezogen war, benannte man sich um in „Antreff Cowboys“. Im Herbst 2009 siedelte der Verein auf den Hof der Familie Bambey in Zella um, wo sich seitdem der Vereinssitz befindet. „Ein Höhepunkt im Vereinsleben der Antreff Cowboys ist das jährlich stattfindende Countryfest mit viel Programm und Livebands“, sagt die erste Vorsitzende Heidi Döring.

Beim Konzert am Sonntagabend überzeugte die Band Limp String Buskers mit traditioneller nordamerikanischer Musik der europäischen Siedler des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Texte handeln von Liebe, Tod, harter Arbeit und Heimweh, gefühlvoll vorgetragen von Sängerin Janna Hollo. Die meisten Songs waren dreistimmig arrangiert.

+ Bei den Antreff Cowboys in Zella gab es „Bluegrass & Oldtime Music“ im Saloon unter anderem mit der Band Limp String Buskers. © Jörg Döringer

In Zella spielte man Oldtime Folk vom Feinsten in der Bandbesetzung: Janna Hollo (Gesang, Gitarre), Andrea Schober (Gesang, Gitarre), Rolf Schild (Gesang, Banjo), Steffen Dittmar (Fiddle) und Sam Stawinsky (Bass). Als Special Guests überzeugten sechs Sängerinnen des Chors Nucando unter der Leitung von Steffen Dittmar mit Songs wie „Down to the river to pray“ oder „In the sweet bye and bye“ das Publikum.