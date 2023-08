Inbetriebnahme ist für den Herbst geplant

Von: Matthias Haaß

Teilen

Die beiden Windräder im Wald zwischen Todenhausen, Linsingen, Neuenhain und Michelsberg sind nach Monaten des Stillstands in Betrieb gegangen. Grund für die Verzögerung waren laut Betreiber Kabelarbeiten. © Matthias Haaß

Linsingen/Todenhausen – Nun drehen sich die beiden Windräder im Windpark Frielendorf Süd dann doch. Nach Monaten des sprichwörtlichen Stillstands laufen die beiden Anlagen vom Typ Vestas V-150. Man sei im Probetrieb, teilte das Unternehmen iTerra energy unserer Zeitung mit.

Warum sich die Inbetriebnahme der beiden Windräder so lange verzögerte, ist etwas unklar. Eigentlich sollten die Anlagen im Januar schon in den Probebetrieb gehen. Der Vollbetrieb war ursprünglich für das Frühjahr vorgesehen.

Der Winter mit Eis, Frost und Hochnebel machten den Ingenieuren und Arbeitern aber einen Strich durch die Rechnung. Schon beim Aufstellen der beiden Windräder konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden. Wochenlang ruhte die Baustelle.

Für den Laien kurios wurde es dann im Frühjahr und Sommer, als die beiden Anlagen augenscheinlich fertig im Wald standen, aber sich nicht wirklich bewegten. Auf Anfrage der HNA teilte iTerra im März mit, dass es bei Kabelarbeiten zu Problemen gekommen sei, die die Inbetriebnahme verzögern würden. Im Mai erklärte Peter Fett-Fuhr, Geschäftsführer Organisation, der HNA, dass vor dem Betrieb noch Anpassungen im Bereich der Steuerung erforderlich seien und sagte: „Die Steuerung muss auf jeden Fall vor Inbetriebnahme reibungslos funktionieren, um die Anlagen dementsprechend steuern zu können.“

Fett-Fuhr sprach damals gegenüber unserer Zeitung von dem externen Zugriff (Remote Control), der noch nicht reibungslos funktionieren würde. In der aktuellen Pressemitteilung ist wieder von Problemen bei den Kabeln die Rede. Ob das eine mit dem anderen zusammenhängt, wollte der Geschäftsführer auch auf zweimalige Nachfrage nicht beantworten. Insgesamt erstreckten sich die Arbeiten nach Angaben des Betreibers über 14 Monate. Im April 2022 hatten die ersten Bauarbeiten begonnen.

Derzeit befindet sich der Windpark Frielendorf Süd laut iTerra in der Probebetriebsphase, in der die Anlagen intensiv getestet und optimiert werden. Das technische Betriebsführungsteam überwache die Anlagenleistung und stelle sicher, dass der Windpark seine volle Kapazität erreiche, so das Unternehmen. Sobald der Probebetrieb erfolgreich abgeschlossen ist, wird der Windpark in den kommerziellen Betrieb übergehen, verspricht iTerra.

Für den Herbst dieses Jahres ist eine Inbetriebnahmefeier für Bürger angedacht. Die Veranstaltung solle den Menschen vor Ort die Möglichkeit bieten, den Windpark aus nächster Nähe kennenzulernen und mehr über die Bedeutung erneuerbarer Energien für die lokale Gemeinschaft zu erfahren. Weitere Informationen zu der Veranstaltung werde man zu gegebener Zeit bekannt geben, heißt es von dem Unternehmen.

iTerra prognostiziert eine Stromerzeugung von 25 015 Megawatt pro Jahr. Dies ermögliche die Versorgung von bis zu 7200 Haushalten pro Jahr.

(Von Matthias Haass)