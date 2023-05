Zella holt sich den Sieg beim Kreisentscheid der Feuerwehren

Feuerwehrleistungsübung

+ © Jörg Döringer Bei der Feuerwehrleistungsübung auf dem Gelände der Carl-Bantzer-Schule ging auch die Mannschaft aus Herlefeld (Spangenberg) an den Start. © Jörg Döringer

In Ziegenhain traten 31 Mannschaften zum Kreisentscheid der Feuerwehren an. Den Sieg konnte sich die Gruppe Zella 1 erkämpfen.

Schwalmstadt – Feuerwehrarbeit ist Teamarbeit: Das bewiesen einmal mehr die teilnehmenden Gruppen der Feuerwehrleistungsübung am Samstag in Ziegenhain. Zum Kreisentscheid trafen sich die Teilnehmer auf dem Gelände der Carl-Bantzer-Schule, wo der Wettbewerb seit vielen Jahren stattfindet.

Zuletzt war die Übung allerdings – vermutlich auch durch die coronabedingte Pause – weniger gefragt. Im vergangenen Jahr meldeten sich 24 Mannschaften an. Zum Vergleich: 2001 machten 38 Mannschaften mit. In diesem Jahr gingen 31 Teams an den Start.

Und auch wenn nicht alle Wettkampfdurchläufe einwandfrei funktionierten, die Bereitschaft, sein Können zu überprüfen und zu lernen, zählte auf jeden Fall: Zella 1 setzte sich gegen alle anderen Mannschaften durch und gewann den Kreisentscheid vor Guxhagen und Wabern, den vierten Platz belegten die Uttershäuser.

Bei der Hessischen Feuerwehrleistungsübung müssen Mannschaften mit sechs (Staffel) oder neun (Gruppe) Teilnehmenden nach einem vorgegebenen Ablauf einen Menschen aus einem brennenden Gebäude retten und einen Brand bekämpfen. Neben dem praktischen Part gibt es auch noch einen Theorieteil. In diesem müssen die Feuerwehrangehörigen in einer vorgegebenen Zeit einen Fragebogen ausfüllen. Wer auf Kreisebene gewinnt, kann es bis zum Landesentscheid schaffen.