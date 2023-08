Zella: Traditionelles Brühtrogrennen zieht wieder viele Besucher an

Mit Schmackes in die Schwalm: Zwei Teams starten immer gleichzeitig. © Privat

Sechzehn Mannschaften machten in diesem Jahr beim traditionelles Brühtrogrennen anlässlich der Kirmes in Zella mit.

Zella – „Heute findet das Rennen bereits zum 45. Mal statt“, verkündete Moderator Kai Hennighausen den vielen Besuchern, die sich am Sonntagnachmittag an den Ufern und auf der Brücke über die Schwalm eingefunden hatten. Sie alle wollten das bekannte Spektakel aus nächster Nähe verfolgen.

Das folgt bewährten Regeln. Nachdem je zwei Tröge auf Rollen ins Wasser geschoben worden waren, mussten die Teilnehmer im Zweierteam einen Parcours durchfahren. Als erstes waren drei Pylonen zu umrunden, die wegen des Hochwassers nur noch mit der Spitze herausragten. Danach musste ein Teammitglied aus dem Trog durch einen aufgeblasenen Reifen steigen, danach wartete auf einer Holzlatte, rechts oder links, ein Kümmerling-Magenbitter auf den Verzehr.

Weiter ging es an der schwimmend verankerten Plattform, von der aus das „Moorhuhn“ an einer Uferseite abgeworfen werden musste, drei Tennisbälle hatte jedes Team dafür dabei.

Wer das Glöckchen über dem Wasser erklingen ließ, hatte das Ziel erreicht. Trockenen Fußes beendete keine Mannschaft das Rennen. © Jochen Schneider

Danach galt es für die Teams, nun gegen die Strömung, das rund zwei Meter über dem Wasser befindliche Glöckchen zu erreichen, dessen Klingeln für Zeitnehmerin Jana Schultheiß von der Burschenschaft Zella auf dem Starterwagen das Stoppzeichen war.

16 Teams waren dieses Jahr am Start, „diese werden in weibliche und männliche Teams unterschieden, gemischte Teams fallen unter die Wertung der Herren“, erklärte Jana Schultheiß.

Trocken blieb keine Mannschaft

Team „Divers“ mit Holger Braun und Marilena Ochse siegte in der Herrenwertung in 3.20 Minuten, Platz 2 ging an Daniel Köhler und Ralf Nagelvom vom Team „Das Niveau“ (4.08 Minuten). Platz 3 sicherten sich die „Frühschoppen Ultras“ mit Jonathan und Paul (4.09 Minuten).

Janina Schneider und Hanna Jobst vom Team „Wir einfach unverbesserlich“landeten auf dem zweiten Platz. © Privat

Anna Drescher und Vanessa Greve, Team „Lebenslang auf der Flucht“, siegten in 6.22 Minuten bei den Damen, Janina Schneider und Hanna Jobst, Team „Wir einfach unverbesserlich“ (9.48), machten den zweiten Platz, Lea Kriesten und Jaqueline Gonther, Team „Pro & Mille“, sicherten sich in 10.35 Minuten Platz 3. Lea war dabei das erste Mal am Start, ihre Kollegin hatte schon einmal das Vergnügen. „Wir sind aus reinem Spaß dabei“, erklärten sie übereinstimmend. Den Preis für das beste Kostüm heimsten Paul Weitzel und Emily Knoche vom Team „Pirates of the Caribbean“ ein.

Ordentlich nass wurden alle Teams, die meisten kenterten, doch die Auswahl der Outfits zeigte schon an, dass alle damit rechneten und es als großen Spaß betrachteten. Und sich schon auf Auflage 46 des Brühtrogrennens im nächsten Jahr freuen. (Jochen Schneider)