Sweet begeistern Fans: Englische Musiker waren zum vierten Mal in der Schwalm

Glam Rock vom Feinsten: Sweet rockten die Bühne in der Ziegenhainer Kulturhalle und die Fans gingen begeistert mit. © Jochen Schneider

Englische Musiker waren zum vierten Mal in der Schwalm. Die Band „Sweet“ rockte die Kulturhalle in Ziegenhain.

Ziegenhain – Auf ihrer laufenden Tour „The show must go on“ gastierte die Band Sweet um Andy Scott als letztes Mitglied der Urbesetzung in der Kulturhalle Ziegenhain.

Thorsten Laabs vom Veranstalter „Die Schwalm rockt!“ ist froh, den vierten Auftritt der Musiker und den 16. Event der Reihe erfolgreich abgeschlossen zu haben. „Im Jahr 2011 begann alles mit Andy Scott“, kündigte er unter dem frenetischen Jubel der Gäste die Musiker an, die ebenfalls in den Jahren 2012 und 2016 die Bühne rockten, im vergangenen Jahr ihren Auftritt wegen der Pandemie jedoch absagen mussten.

Viele Gäste trugen in der Kulturhalle T-Shirts mit den Tourdaten von Sweet

Zuvor hatte die „Steven Stealer Band“ aus Borken die Zuschauermenge mit feinstem Coverrock unterhalten. Viele Gäste trugen T-Shirts mit den Tourdaten von Sweet, die jedoch schon alle ein wenig her sind, doch das tut eigentlich nichts zur Sache, denn so erkennen sich Gleichgesinnte schnell.

Unter ihnen ist Holger S. aus Baunatal, der sich selbst als absoluter Fan outet, denn im Laufe der letzten Jahre sei er der Band hinterher gereist und heute sei seine fünfte Begegnung.

Seine Platten- und CD-Sammlung der Gruppe weisen über 30 Tonträger aus. „Ich kann mich noch genau an die erste Single erinnern, die ich von Sweet gekauft habe, es war ‘Wig Wam Bam’“, erzählt der 1962 geborene Anhänger rockiger Rhythmen. Ähnlich geht es auch dem Ehepaar Ruth und Reiner Schmitt aus Riebelsdorf, die an diesem Abend den Weg nach Ziegenhain gefunden haben. Sie besuchen bereits das dritte Konzert der Briten und geben übereinstimmend zu, dass die Musik ihre Jugend geprägt habe und erinnern sich außerdem gerne an die ausgefallene Klamottenwahl jener Zeit.

Sie waren vollauf begeistert und des Lobes voll: Ruth und Reiner Schmitt aus Riebelsdorf. © Privat

Andy Scott – Gitarre und Gesang –, Paul Manzi – Leadgesang –, Bruce Bisland – Schlagzeug und Gesang –, Lee Small – Bassgitarre und Gesang – sowie Tom Cory – Gitarre und Keyboard – haben inzwischen auf der Bühne los gelegt und die wartende Menge reißt begeisternd klatschend die Arme hoch, die Titel sind allen bekannt und Mitsingen garantiert.

Die Menschen johlen, Tanzen und sind begeistert von den Klassikern aus den Siebzigern von „Fox on the Run“ bis „Love is like Oxygen“.

Die nächsten Karten gibt es schon: Zum Beispiel für die Salatkirmes im Juni

Fast alle Anwesenden gehören den geburtenstarken Jahrgängen der Bundesrepublik, den Babyboomern, an und für sie hält Thorsten Laabs schon die nächste musikalische Zeitreise aus der Jugend bereit.

Am Sonntag, 11. Juni, stehen anlässlich der Ziegenhainer Salatkirmes die Bay City Rollers und die Rubettes auf der Bühne im Festzelt und werden der Menge mit ihrem Glam Rock ordentlich einheizen.

„Der Kartenvorverkauf für die Auftritte hat bereits begonnen“, so Thorsten Laabs und so haben sich etliche Teilnehmer schon an diesem musikalischen Abend ihren Platz gesichert. (Jochen Schneider)