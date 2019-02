150 Besucher bei Auftritt eines amerikanischen Gospel-Chors in Ziegenhain

Der Gospelchor um Grammy-Preisträger Reverend M. Kelly war in Ziegenhain zu Gast und begeisterte das Publikum mit einem authentischen Auftritt.

Keine Frage, die Musik hatte ihre Wirkung gezeigt: Überaus gut gelaunt verließen die Gäste nach anderthalb Stunden die Schlosskirche, noch immer den Gospel-Klassiker „Oh Happy Day“ im Ohr. Was für ein glücklicher Abend: 150 Besucher hatten sich trotz widriger Straßenverhältnisse auf den Weg gemacht, die Rev. Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel in der Schlosskirche Ziegenhain zu erleben – und wurden nicht enttäuscht.

Mit gewaltigem Klang, unterstützt von zwei Keyboards und Schlagzeug, begeisterte der Chor um Grammy-Preisträger Reverend M. Kelly das Publikum. Der musikalische Produzent, Komponist und Sänger, der in allen großen Musiksälen der Welt zu Hause ist, gründete den nach ihm benannten Harlem Gospelchor 2016. Seitdem touren die neun Sänger um die Welt, um das Evangelium zu verkünden, gegen Hass und für mehr Liebe unter den Menschen mit voller Kraft anzusingen.

Publikum macht mit

Daran, dass der Reverend einige der besten Gospelsänger- und Musiker um sich vereint hat, gab es in Ziegenhain keinen Zweifel. Das Publikum war unmissverständlich aufgefordert, aufzustehen, sich zu bewegen, zu klatschen und zu singen – und ließ sich nicht lange bitten.

+ Enorme Dynamik: Der Auftritt des Harlem Gospelchors riss die Besucher in der Schlosskirche mächtig mit. © Kerstin Diehl Bei „Oh When The Saints Go Marching In“ wurde das ganze Kirchenschiff zum Konzertsaal, als die Sänger durch die Bänke marschierten. Hände in die Höhe, wiegende Armbewegungen bei „Whole World In His Hands“, ergreifende Stille, als Timothy Riley das wunderschön beruhigende „Nobody Knows The Trouble I’ve Seen“ singt.

Zwischen den Liedern überraschte der Tenor, der mittlerweile in New York lebt und Gospelmusik-Workshops auf der ganzen Welt gibt, mit fließendem Deutsch: „Ja, ich habe sechs Jahre in Hamburg gelebt.“

Neben Bishop Charles Lyles, der auch alles aus der Orgel in der Schlosskirche heraus holte („sie ist klein, hat aber einen großartigen Klang“), der auch im Duett mit seiner Tochter Dorrey Lin Lyles sang, komplettierten die „Queen über sechs Oktaven“ Tiffany Mosley, Briana Young, Steven Mccaster und Segdrick Marsh den Gospelchor. Die geradezu zierlich wirkende Dominique Smith berührte mit großer Stimme, wie etwa bei dem Song „Motherless Child“ oder „Let My People Go“.

Gospel-Klassiker

Auch die Gospel-Klassiker KumBaYah und „We Shall Overcome“ fehlten nicht, und die Konzertgäste gaben sich durchaus textsicher - starker Applaus, als sich die Sänger pünktlich nach anderthalb Stunden verabschiedeten.