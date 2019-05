Action-Markt in Ziegenhain: Neubau am Stadtzentrum

An die Stelle der Halle des Schuhherstellers Rohde in der Ziegenhainer Stadtmitte soll nun ein neuer Gewerbebau kommen.

Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern wird dort an der Ernst-Ihle-Straße ein Action-Markt eröffnen (blaue Fläche in unserer Grafik unten). Die Kette betreibt europaweit über 1300 Filialen. Den nächsten Action-Markt in der Region gibt es in Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf).

Wie der Investor auf HNA-Anfrage noch mitteilte, wird auf weiteren 300 Quadratmetern Verkaufsfläche voraussichtlich eine Niederlassung einer Textilkette einziehen. Dies stehe aber noch nicht fest, es gebe Gespräche mit zwei interessierten Unternehmen.

Schnell expandierende Kette

Als Übergabetermin plant der Investor den 15. November. Bis dahin werde voraussichtlich auch ein Mieter für die restliche Fläche feststehen. Im Handel ist es üblich, Geschäftseröffnungen möglichst direkt vor dem Weihnachtsgeschäft zu realisieren.

Action expandiert schnell: Nach eigenen Angaben wuchs die Kette von 2017 bis 2018 von 1095 Standorten auf 1325. In Deutschland ist Action demnach aktuell in 288 Städten vertreten, in Frankreich in 424, in den Niederlanden in 378. Voriges Jahr führte Action rund 13.500 Produkte von 350 Marken und 65 Eigenmarken. Es sind Waren aus den Bereichen Dekoration, Haushalt, Hobby und Büro, Heimwerken, Garten, Mode und Heimtextilien sowie Essen und Trinken.

+ Hier entsteht der neue Action-Markt in Ziegenhain. © HNA

Für seine Ladenlokale sucht die Kette bevorzugt stark frequentierte Verkehrslagen in oder in der Nachbarschaft von Einkaufs- und Nahversorgerzentren. Die Objektgröße muss mindestens 800 Quadratmeter ebenerdige Nutzfläche bieten und ausreichend Parkplätze aufweisen. Den Kunden biete man wöchentlich über 150 neue Artikel, im Action-Internetauftritt wird das Stichwort „Funshopping“ (deutsch: Spaß-Einkauf) genannt.

Das Unternehmen war 1993 ganz klein in Nordholland gestartet. Nach Unternehmensinformationen beschäftigt Action inzwischen über 40.000 Mitarbeiter.

Flohmärkte wieder im Chinamessepark

Die Halle befand sich seit dem Rohde-Insolvenzverfahren im Eigentum des Investors, der sich überzeugt zeigt, dass die Neuansiedlung der beiden Verkaufsflächen eine Stärkung des Einkaufszentrums in Ziegenhain bedeute.

Sie war rund 1400 Quadratmeter groß. Die Flohmärkte von Veranstalterin Emel Eroglu, die 15 Monate dort und auf dem Freigelände rundherum stattfanden, sind unterdessen wieder im Chinamessepark.

Dort fanden sie auch vor 2015 statt, bis das Areal zur Flüchtlingserstaufnahme umgewidmet wurde. Insgesamt hat der Schwalmstädter Flohmarkt eine rund 30-jährige Geschichte. Zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt soll die Chinahalle, wo einst Landmaschinen hergestellt wurden, abgerissen werden für ein neues Wohnbauprojekt, das die Kreissparkasse entwickelt.