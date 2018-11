Ausstellung in Ziegenhain: Künstler Jan-Amos Urbanek legt Wert auf Farben und Strukturen

Form von Meditation: Jan-Amos Urbanek aus Gilserberg stellt in der Kreissparkasse in Ziegenhain aus.

Ziegenhain. Der Kunst Raum geben – Jan-Amos Urbanek erfüllt diese Zeile im doppelten Sinn. Zum einen stellt er gerade seine Kunstwerke in der Kreissparkasse Schwalm-Eder in Ziegenhain aus, andererseits versteht er seine Werke als Anregung, die dem Betrachter Raum zur Interpretation geben.

Er malt nicht gegenständlich. Vielmehr lässt er seiner Fantasie freien Lauf und legt Wert auf Strukturen und Farben.

Schon früh hat ihn die bildende Kunst interessiert. Dennoch ist die Malerei nicht sein Beruf, sondern bewusst eine Freizeitbeschäftigung, in der er auf meditative Art seinen Alltagsstress kanalisieren kann. Als Erzieher ist der 36-Jährige täglich gefordert und sucht daher den Ausgleich im künstlerischen Schaffen.

„Mich mit bildender Kunst zu beschäftigen, hat mir schon seit meinen Jugendjahren große Freude bereitet“, so der Gilserberger. Seine Inspiration und Informationsquelle zu dieser Zeit war vor allem Bob Ross mit seiner TV-Sendung „The Joy Of Painting“, in der er viele „Do-lt-Yourself“ Methoden vorzeigte, mit denen man sich ohne große Hilfsmittel kreativ aber gleichwohl intuitiv selbst verwirklichen konnte.

„Meine Ausstellung beschäftigt sich mit gegenstandsloser Kunst", beschreibt der Künstler. Diese Stilrichtung sagt ihm vor allem zu, weil man sich weder bei der Wahl der Farben noch der Struktur an weltlichen Konstrukten/Gegenständen orientieren müsse und seiner Fantasie freien Lauf lassen könne. Wobei natürlich objektbezogene Kunst auch eigene Kreativität nicht ausschließe.

Termin: Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Dezember zu den gewohnten Öffnungszeiten der Bank zu sehen.