Querflöte und Klavier: Luftige Klänge im Museum der Schwalm

Ziegenhain. Neue Töne zwischen alten Bildern: Ein Konzert für Querflöte und Klavier war am frühen Samstagabend der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe im Museum der Schwalm.

„Wir wollen neben den Kunstbetrachtungen nun auch musikalische Schwerpunkte setzten und die Nutzung des Museums erweitern“, so Peter Reuter, Vorsitzender des Schwälmer Heimatbundes, Träger des Museums. Und das kam gut an - bis auf den letzten Platz waren die Stühle im zum Konzertsaal umfunktionierten Museum besetzt.

In der Konzertpause waren die Besucher auch zu leiblichen Erfrischung eingeladen - bei Brezeln, Schwälmer Platz, Wasser und Wein im Hochzeitszimmer - morgens fand hier noch eine Trauung statt.

„Luftkunst“ war der Titel des Konzerts - angekündigt als „feine Musik für Flöte und Klavier vom Barock bis in die Moderne“. Damit hatten Franziska Reitz und Stefan Reitz nicht zu viel versprochen. Zwar war die Luft im Museum der Schwalm an diesem frühen sonnigen Samstagabend eher heiß und stehend, doch fühlten sich die über 70 Zuhörer am Ende des kurzweiligen Konzerts dennoch erfrischt von den Klängen und erklatschten sich eine Zugabe: Eine Frischekur für Ohren und Geist war der helle, klare Klang der spielerisch anspruchsvollen Querflöte (Franziska Reitz), der wie ein zwitschernder Vogel auf Cembalo und Klavier (Stefan Reitz) saß.

Angenehm, dass Reitz und Reitz jeweils alle Sätze spielten - von Johann Sebastian Bachs Sonate C-Dur - originalgetreu am Cembalo begleitet - sowie Friedrich Schwindels Konzert für Flöte und Orchester - letzteres bravourös ersetzt von Stefan Reitz am Klavier. Die aufmerksamen Zuhörer konnten sich am Ende eines heißen, anstrengenden Tages ganz der Musik hingeben - unterbrochen nur vom leisen Wedeln mit dem Programmheft. Die feine, zarte Klangfarbe der Querflöte kam bei Schwindels Musik wunderbar zur Geltung und sorgte für ein angeregtes musikalisches Gespräch auf hohem Niveau.

Die Konzertgäste erlebten ein harmonierendes Vater-Tochter-Duo, das eine musikalische Bandbreite von Bach bis Piazzolla, vom Barock bis hin zur Moderne bot. Nach der Pause entführten sie die Gäste in die musikalische Welt des späten 19. Jahrhunderts. Von Claude Debussy war der zweite Teil des Konzerts geprägt, bei dem Franziska Reitz, die in Karlsruhe an der Hochschule für Musik studiert, auch ihre Fähigkeiten am Flügel unter Beweis stellte: „En bateau“ („im Boot“) hieß das Stück, das die 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater spielte. Eine Lesung, impressionistische, ruhe Hirtenmusik und zum Höhepunkt moderner argentinischer Tango: Bei Astor Piazzollas „Cafe’ 1930“ hätte man am liebsten angefangen zu tanzen, doch dafür war der Konzertsaal im Museum der Schwalm nun doch zu klein.