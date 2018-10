New-Mobility 2018 in Ziegenhain: Messe informiert über Elektroautos 

Neue Schnell-Ladesäule für Ziegenhain

Viele zu sehen: In Vergangenheit hatte sich die Fahrzeugausstellung der Erlebnis Elektromobilität als Besuchermagnet erwiesen. Die Messe New-Mobility-Schwalmstadt möchte am Wochenende an die Erfolge anknüpfen.

Ziegenhain. Am Wochenende findet in Ziegenhain die Messe „New-Mobility-Schwalmstadt 2018“ statt. Los geht es am Freitag, 5. Oktober, mit der Einweihung einer Schnellladesäule. Am Samstag, 6. Oktober, geht es dann mit der Messe weiter.