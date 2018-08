Ohne Angst ins Wasser: Schwimmkurs für Erwachsene in Ziegenhain

Ziegenhain. Im Ziegenhainer Schwimmbad versammeln sich dieser Tage allabendlich Erwachsene, um schwimmen zu lernen.

Konzentration am Beckenrand, ein unsicherer Blick, dann aber folgte der beherzte Sprung ins Ziegenhainer Schwimmbad, wo derzeit allabendlich nach den regulären Schwimmbadöffnungszeiten der DLRG-Schwimmkurs für Erwachsene stattfindet.

16 Menschen zwischen 16 und 76 Jahren haben sich das Ziel gesetzt, ihre Angst vor dem Wasser zu überwinden und schwimmen zu lernen. „Mit 14 Jahren wollte ich schwimmen lernen, aber irgendwie habe ich es nicht weiterverfolgt. Jetzt bin ich 74 und ich tauche erstmals in meinem Leben mit dem Kopf unter Wasser“, freute sich Hans Richter über sein persönliches Erfolgserlebnis.

„Es ist ein besonderer Kurs. Eine Multi-Kulti-Truppe mit ganz viel Spaß und guter Laune“, so DLRG-Ortsgruppenleiter Martin Rönicke, der die Idee für den Erwachsenen-Schwimmkurs hatte und von sieben DLRG-Kollegen in der Schwimmausbildung der Kursteilnehmer ehrenamtlich unterstützt wird. Die jüngeren Kursteilnehmer hätten sich in der Überwindung der Wasserangst leichter getan, doch auch die älteren machten Fortschritte.

Große Angst auf der Flucht

Eine Gruppe junger Männer, die aus Syrien, Äthiopien oder Eritrea geflohen sind und nun in Treysa leben und arbeiten, gingen mit viel Eifer ans Werk. In der zweiten Woche schaffte manch einer schon eine 50-Meter-Bahn.

„Wir konnten uns zuvor zwar über Wasser halten. Richtiges Schwimmen war das aber nicht“, sagte Qutaiba Mobarak, der wie Abdulkader Muosso und Abdulmalik Adem die Flucht aus Syrien mit einem Boot übers Mittelmeer angetreten hatte. „Wir hatten unglaubliche Angst bei der Bootsüberfahrt. So war es uns wichtig, endlich schwimmen zu lernen“, erzählte der 25-jährige Pizzabäcker Qutaiba Mobarak.

„Wenn Assad nicht mehr an der Macht ist, schwimmen wir zurück in die Heimat“, fügte Abdulmalik Adem mit einem Augenzwinkern hinzu.

Schwimmabzeichen ist das Ziel

Die drei jungen Männer flohen, um nicht ins Militär eingezogen zu werden und sie möchten bei Frieden auch wieder zurück zu ihren Verwandten. DLRG-Bezirksvorsitzender Jürgen Elborg hatte viel Spaß beim Training mit den jungen Herren und schmunzelte über manchen Kopfsprungversuch.

Elena-Marie Rönicke unterstützte als Ausbildungsassistentin im Kurs und lernte beispielsweise Swaidan Motasem aus Eritrea die richtige Arm- und Beinarbeit.

Alle Teilnehmer haben das Ziel, das Erwachsenen-Schwimmabzeichen abzulegen. „Wenn es vielleicht auch nicht jeder schafft, die Angst vor dem Wasser haben am Ende des Kurses bestimmt alle verloren“, so Martin Rönicke, der die freudestrahlenden Augen von manchem Kursteilnehmer so schnell nicht vergessen wird.

„Wenn wir genügend ehrenamtliche Kräfte finden, werden wir im kommenden Sommer erneut einen Kurs anbieten“, sagte Rönicke.