Weiberfastnacht in Ziegenhain: Partystimmung bis in die Nacht

Mehr als 300 Gäste

+ © Regina Ziegler-Dörhöfer Mit super Power und kreativen Ideen begeisterten die Black Pearls am Donnerstagabend das weibliche Publikum. Die Truppe stand dreimal auf der Bühne. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Ziegenhain. Mit ausgefallenen Kostümen nahmen am Weiberfastnachtsabend über 300 Karnevalistinnen die Kulturhalle in Ziegenhain in Beschlag.