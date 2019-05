Seniorenwohnpark in Ziegenhain mit Bungalows und Tagespflege im Frühjahr bezugsbereit

Gemeinsames Projekt: Dr. Constantin Schmitt, Torsten Spohr, Nicole Spohr, Daniel Schote und Thomas Schäfer am 10.000 Quadratmeter großen künftigen Wohnpark am Fünftenweg in Ziegenhain.

Ziegenhain. Das Projekt Seniorenwohnpark am Ziegenhainer Fünftenweg nimmt Gestalt an: Es entstehen eine Tagespflegeeinrichtung und elf barrierefreie Bungalows.

Das Projekt gegenüber der Carl-Bantzer-Schule ist in seinem Grundkonzept in der Schwalm völlig neu. Dr. Constantin Schmitt von Lanos Care (Schwalmstadt): „Wir hatten über ein Jahr lang nach einer Bestandsimmobilie für eine Tagespflege gesucht.“ Dann habe man sich an die Einrichtung in Oberaula für betreutes Wohnen von Torsten Spohr (Weißenborn) erinnert.

Zusammen mit dem Blick auf das Areal, das nun bebaut wird, seien die Ideen gereift und die Akteure zusammengebracht worden. Die Entwürfe stammen von Bau-Ingenieur Thomas Schäfer (Schwarzenborn). Für die Erschließung zeichnet das Unternehmen Geissler aus Kirchhain verantwortlich. Der Baugrund, rund 10 000 Quadratmeter, wurde von der Maler Spohr GmbH & Co. KG erworben, deren Geschäftsführer Torsten Spohr ist.

Mehrstöckige Bebauung aufgrund der Lage ausgeschlossen

Aufgrund der Lage schloss die Gruppe eine mehrstöckige Bebauung von vornherein aus. Auf der zusammenhängenden Fläche werden elf kompakte Häuser mit je eigenem kleinen Garten angeordnet. Damit werde man sich von anderen Projekten, die derzeit in Schwalmstadt geplant werden oder im Bau sind, entscheidend abheben.

Hinzu kommt das Gebäude für die Tagespflege, in dem auch Wohnraum entsteht. Es handelt sich um vier ebenfalls barrierefreie Mietwohneinheiten. Sie sind durch eine Treppe und einen Personenaufzug an der Gebäuderückseite separat erreichbar. Baubeginn ist im Hochsommer, nächstes Frühjahr soll alles bezugsfertig sein.

+ Tagespflegeeinrichtung: Unten ist für bis zu 20 Tagesgäste Raum, im Obergeschoss sind vier Mietwohnungen vorgesehen. © Zeichnung: Thomas Schäfer

Lage ist geradezu ideal

Beim Ortstermin schilderten die Partner, dass schwerpunktmäßig Menschen im Alter 50 plus Zielgruppe seien, aber das ist kein Muss. Als Bewohner im eigenen Bungalow kann man natürlich perspektivisch die Leistungen des Pflegedienstes Lanos Care erhalten, aber auch die jedes anderen Anbieters, betont Daniel Schote.

Die Lage ist laut der Unternehmer geradezu ideal. Der Stadtkern sei nah, Tennis, Schwimmen und die Sporthalle noch näher.

+ So werden die elf kleinen Häuser aussehen: Sie eignen sich für Senioren, aber auch für jüngere Menschen. © Zeichnung: Thomas Schäfer

Nicht zuletzt die gegebenenfalls benötigte medizinische Versorgung sei im Krankenhaus am Kottenberg in Sichtweite vorhanden. Zudem gebe es in Schwalmstadt viele niedergelassene Ärzte und auch allgemein eine besonders stimmige Infrastruktur.

Wie man im Alter gut leben kann, darüber denken laut Thomas Schäfer immer mehr Leute immer früher nach. „Die Nachfrage nach guten Lösungen ist groß, viele denken heute auch schon um die 30 über barrierefreies Bauen nach.“

Tagespflegeplätze stark nachgefragt

In der Tagespflegeeinrichtung von Lanos Care wird von montags bis freitags Platz für bis zu 20 Tagesgäste sein. Regelmäßig, eine Zeit lang oder tageweise gibt es optional einen Hol- und Bringdienst. Der Bedarf an Tagespflegeplätzen sei groß, erklärt Daniel Schote.

In Ziegenhain gibt es dafür mit Oikos nur einen weiteren Anbieter. Grundsätzlich stelle Tagespflege eine sinnvolle Ergänzung zum stationären Pflegeheim dar und die Pflegekasse unterstütze die Inanspruchnahme, die zudem für viele Angehörige eine wichtige Entlastung bedeute. Nach der Unternehmensphilosophie sei die Anzahl von 20 Plätzen die sinnvolle Obergrenze.