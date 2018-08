Ziegenhain: Stofftier ging verloren und kam zu junger Belgierin zurück

Ziegenhain. Aus einem kleinen Drama ist eine zauberhafte Geschichte mit glücklichem Ende geworden.

Die Familie von Sigrid de Groote wird diese Geschichte sobald nicht vergessen, ebenso wenig wie Gisela Orf, wo die belgische Familie wie so oft zu Gast ist.

Dieses Mal war die Anreise der Belgier getrübt verlaufen, eines der beiden Bärchen, die Nesthäkchen Zora (9) seit ihrer Geburt bei sich hat, war unterwegs verloren gegangen. Auch nachdem Gepäck und das Auto gründlich abgesucht waren, fand sich „Bobo Zwei“ nicht mehr.

In dem Restaurant, wo die Familie am Reistag eingekehrt war, hatte man erfolglos nachgefragt. Die letzte Hoffnung ruhte auf dem Tankstellenbetreiber in Wenden in Nordrhein-Westfalen, wo die Familie zuvor ihren Wagen aufgetankt hatte.

Kontakt dank Quittung

Durch die aufbewahrte Quittung klappte es am nächsten Morgen mit einer Kontaktaufnahme – und tatsächlich hatte der Inhaber „Bobo“ gefunden. Und mehr als das: Sofort schickte er das Schlenkerbärchen der Neunjährigen zu ihrem Ferienquartier nach Ziegenhain, wo es das Mädchen selig wieder in seine Arme schließen konnte.

Der hilfsbereite Tankstellenbetreiber hatte nicht nur das Päckchen mit „Clochard-Bobo“ gepackt und freigemacht, er hatte für Zora auch noch zwei Beutel Süßigkeiten beigelegt.

Das Happy End bringt nun alle zum Strahlen, und Gisela Orf erinnert sich gern an die ganze Geschichte. Im Sommer 1993 hatte das Ehepaar Orf Sigrid de Groote zum Deutschlernen in Ziegenhain aufgenommen, die junge Flämin studierte seinerzeit in Hannover Geschichte. Aus den geplanten vier Wochen wurden sieben.

Ziegenhain als Basis

Was folgte, war ein lebhafter Austausch. Harald und Gisela Orf verlebten mehrfach Urlaube in der französischen Ferienanlage von Sigrids Vater. Harald Orf baute die Kontakte in Belgien aus, es gab Konzerte mit dem Lehrerchor und dem Instrumentalkreis sowie Ausstellungen in Zottegem bei Zwalm.

Sigrid, heute 46 Jahre alt, hörte nie auf, die Orfs zu besuchen, bald auch mit ihrem Verlobten Kris Van de Spiegle und nun seit Jahren mit ihrer ganzen Familie – Minimum einmal im Jahr. Alle drei Kinder hielt Gisela übers Taufbecken, schon bei der Hochzeit in Belgien waren die Orfs Ehrengäste. Zora und ihre älteren Geschwister Sebian und Elfi nennen ihre Gastgeberin „Oma Gisela“ und mögen ihre regelmäßigen Schwälmer Ferien sehr, nicht nur wegen des schönen Freibades ganz in der Nähe und weil sie so gern Spaghettieis essen, das es in Belgien nicht gibt.

Ziegenhain ist für die Belgier auch die perfekte Ausflugsbasis zum Beispiel in die Kasseler Museen und nach Thüringen. Das alles soll auch der nette Tankstellen-Inhaber in Wenden erfahren, im Dankbrief an ihn wird auch dieser HNA-Artikel stecken.