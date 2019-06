Ziegenhainer Burschenschaft feiert vom 19. bis 24. Juni Salatkirmes

Ab Mittwoch, 19. Juni, feiern die Ziegenhainer die 291. Auflage der Salatkirmes.

Seit 1728 wird sie alljährlich 14 Tage nach Pfingsten gefeiert, teilen die Veranstalter mit. Sie geht auf den Versuch des Landgrafen Karl zurück, die Schwälmer Bauern für den Anbau der Kartoffel zu gewinnen.

Er lud sie zu Kartoffeln, Salat und Bier nach Ziegenhain ein, um sie von der Genießbarkeit der Frucht zu überzeugen.

Bis Montag, 24. Juni, ist der Alleeplatz Treffpunkt für die Besucher. Höhepunkt ist der Festzug am Sonntag, diesmal unter dem Motto „Die Schwalm, einfach malerisch“.

Mittwoch, 19. Juni: ab 19 Uhr Kirmesansingen auf dem Paradeplatz mit Bürgermeister Stefan Pinhard und der Burschenschaftsvorsitzenden Annamaria Ebel, Posaunenchor, Ziegenhainer Sängerchor und der Band Lifestyle.

Donnerstag, 20. Juni: ab 12 Uhr Lattchessen im Festzelt, der Festplatz öffnet ab 16.30 Uhr, drittes Entenrennen mit dem Fischereiclub Neptun am Alten Schwimmbad, Bekanntgabe der Gewinner dann um 19 Uhr im Festzelt, ab 21 Uhr Discoparty mit Burschenschaftstreffen.

Freitag, 21. Juni: ab 19 Uhr Ziegenhainer Abend mit Faßanstich, es spielen die Schwalmgranaten und die Silver-Boys.

Samstag, 22. Juni: ab 12 Uhr Ständchenspielen im Stadtgebiet, ab 14 Uhr Kinderprogramm im Zelt, Unterhaltung und Tombola, ab 21 Uhr spielt die Band Schall und Rauch.

Sonntag, 23. Juni: 10 Uhr Festgottesdienst im Zelt, anschließend Frühschoppen, 11 Uhr Platzkonzert am Seniorenzentrum in Steinweg, ab 14 Uhr großer Festzug durch die Kasseler Straße, Wiederholdstraße, Landgraf-Philipp- und Festungsstraße bis zum Steinweg, Eintritt vier Euro, Kinder bis 14 sind frei, anschließend Musikshow im Festzelt ab 15.30 Uhr, Die Toten Ärzte werden laut Ankündigung ab 20 Uhr das Festzelt rocken.

Montag 24. Juni: ab 10.30 Uhr traditionelle Spritzenübung mit der Ziegenhainer Feuerwehr.

Treffpunkt ist an der Carl-Bantzer-Schule, ab 11.30 Uhr Marsch mit Musik zum Festzelt, anschließend Lattchen der Neubürger und Frühschoppen mit den Schwalmtalern, ganztägiger Familientag mit ermäßigten Preisen an den verschiedenen Fahrgeschäften, After Work Party ab 18 Uhr mit der Band Livestyle.

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Jörg Döringer