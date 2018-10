Mit dem Kajak von der Schwalm bis zur Nordsee: Zwei Schwalmstädter paddeln ins Ziel 

Die Schwalmstädter Patrick Pollak und Michel Schünemann haben ihre Kajak-Tour von der Schwalm bis zur Nordsee abgeschlossen.

Nach zweieinhalb Jahren, 570 Kilometern und 107 Stunden im Kajak erreichten sie ihr Ziel Bremerhaven.

In zwölf Etappen hatten die beiden ihre besondere Tour geplant. Gestartet waren sie am 22. Mai 2016 in Ziegenhain auf der Schwalm. Bis nach Bodenwerder in Niedersachsen legten sie die ersten 240 Kilometer in Tagestouren zurück. Freunde und Familie hatten sie dann abends immer wieder abgeholt.

„Ab einer gewissen Strecke war das aber einfach nicht mehr möglich“, berichtet Pollak 34). Daher planten die beiden Männer für die zweite Hälfte ihres Projekts Wochenendausflüge. Übernachtet haben sie im Zelt oder Wohnwagen. „Das war teilweise schon sehr abenteuerlich“, lacht Michel Schünemann (45).

Mal auf kleinen Molen direkt am Wasser, mal neben einem Atomkraftwerk – die Schwälmer campierten an den außergewöhnlichsten Orten. „Beim Zelten war es eine große Herausforderung, alles in das Boot zu bekommen“, so Patrick Pollak.

Eine andere große Herausforderung waren An- und Abreise. „Meine Familie lebt in Norddeutschland, die haben uns dann oft das Auto oder den Wohnwagen umgeparkt. Wir sind ja nie dort angekommen, wo wir gestartet sind. Ohne sie wäre das alles so nicht möglich gewesen“, sagt Pollak.

Auch seine Frau habe ihn und seinen Kumpel immer unterstützt. „Mit zwei kleinen Kindern und dem Alltagsstress ist das nicht selbstverständlich. Da bin ich wirklich sehr dankbar.“

Viel Planung und gute Absprachen seien wichtig gewesen, berichtet Schünemann. „Man musste sehr viel bedenken, von Ebbe und Flut bis hin zu der eigentlich banalen Frage, ob man da überhaupt so einfach lang paddeln darf“, sagt er.

Größere Zwischenfälle oder brenzlige Situationen habe es nicht gegeben, erzählt Patrick Pollak. „Manchmal hat man sich neben Frachtschiffen oder Jet-Skis aber schon gefühlt, als sei man mit dem Fahrrad auf der Autobahn“, sagt er lachend.

Tolle Landschaften und eine wunderschöne Natur hätten sie erlebt, vom Eisvogel über den Fasan bis hin zur Möwe viele Vögel gesehen. „Sogar mit dem Wetter hatten wir fast immer Glück“, so Schünemann.

Die körperliche Anstrengung haben die beiden gut bewältigen können, „wir haben ausgerechnet, dass es auf der gesamten Strecke knapp 450 000 Paddelschläge gewesen sein müssten“, erzählt Schünemann.

Und als nächstes? In Planung ist nichts, „ich würde aber gerne einmal zu Fuß die Alpen überqueren“, erzählt Patrick Pollak lachend.