Ziegenhain: Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht

Ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle meldet die Polizei in Schwalmstadt.

Ziegenhain - Nach Angaben der Beamten hatte ein 31-jähriger Mann aus Wiera seinen schwarzen Renault Laguna am 2. Januar in der Zeit zwischen 13 und 20 Uhr in der Breder Straße in Ziegenhain auf Höhe der Hausnummer 18 ordnungsgemäß geparkt.

Als der Mann zu seinem Wagen zurückkam, stellte er hinten links eine Beschädigung fest, die die Polizei mit 800 Euro angab. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/9430 entgegen.